Kaczyński strofuje Czarnka ws. Ukrainy. „Sprawa zostanie wyjaśniona”

RMF24

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się do wypowiedzi Przemysława Czarnka dotyczącej polityki wobec Ukrainy. Szef partii na platformie X upomniał kandydata na premiera i podkreślił, że jego słowami zajmie się kierownictwo partii.

Chodzi o wypowiedź byłego ministra edukacji, która padła na antenie TV Republika. Przemysław Czarnek przekonywał, że Polska powinna „zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń w Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich”. Celem takich działań miałaby być zmiana polityki Kijowa wobec Warszawy nie tylko, jeśli chodzi o tematy historyczne, ale i współpracę w przyszłości.

Z takim poglądem nie zgadza się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zaznaczył, że jego partia uważa, że pomoc militarna realizowana przez Unię Europejską jest „bezwzględnie potrzebna”.

„To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi Pana Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii” – zaznaczył we wpisie na X.