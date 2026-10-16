Jest kolejny wniosek ws. immunitetu Grzegorza Brauna

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Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli kolejny wniosek o uchylenie immunitetu przysługującego Grzegorzowi Braunowi. Tym razem europoseł Konfederacji Korony Polskiej ma odpowiedzieć za kłamstwo oświęcimskie.

„Immunitet nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich” - podkreślił na portalu X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

„25 sierpnia w Krakowie, zaraz po wyjściu z przesłuchania w pionie śledczym IPN, europoseł Braun podczas transmisji w sieci po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau. Takie słowa nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem mandatu europosła. To przestępstwo ścigane z urzędu” - dodał szef resortu sprawiedliwości.

Kontrowersyjnemu europosłowi grozi kara do 3 lat więzienia. Prokurator z urzędu wszczął postępowanie w sprawie jego słów.

To już piąty wniosek ws. uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi.