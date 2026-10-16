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Jest kolejny wniosek ws. immunitetu Grzegorza Brauna

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 16 października (10:19)

Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do szefowej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli kolejny wniosek o uchylenie immunitetu przysługującego Grzegorzowi Braunowi. Tym razem europoseł Konfederacji Korony Polskiej ma odpowiedzieć za kłamstwo oświęcimskie.

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Jest kolejny wniosek ws. immunitetu Grzegorza Brauna
Europoseł Grzegorz Braun (fot. Wojtek Jargiło)

„Immunitet nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich” - podkreślił na portalu X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. 

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„25 sierpnia w Krakowie, zaraz po wyjściu z przesłuchania w pionie śledczym IPN, europoseł Braun podczas transmisji w sieci po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau. Takie słowa nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem mandatu europosła. To przestępstwo ścigane z urzędu” - dodał szef resortu sprawiedliwości.  

Kontrowersyjnemu europosłowi grozi kara do 3 lat więzienia. Prokurator z urzędu wszczął postępowanie w sprawie jego słów. 

To już piąty wniosek ws. uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi. 


Źródło: RMF24
Tagi: Grzegorz Braun

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