Jest kolejny wniosek ws. immunitetu Grzegorza Brauna

„Immunitet nie służy do ochrony kłamców oświęcimskich” - podkreślił na portalu X minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
„25 sierpnia w Krakowie, zaraz po wyjściu z przesłuchania w pionie śledczym IPN, europoseł Braun podczas transmisji w sieci po raz kolejny publicznie zaprzeczał zbrodniom ludobójstwa i mordowaniu ludzi w komorach gazowych w KL Auschwitz-Birkenau. Takie słowa nie mają nic wspólnego ze sprawowaniem mandatu europosła. To przestępstwo ścigane z urzędu” - dodał szef resortu sprawiedliwości.
Kontrowersyjnemu europosłowi grozi kara do 3 lat więzienia. Prokurator z urzędu wszczął postępowanie w sprawie jego słów.
To już piąty wniosek ws. uchylenia immunitetu Grzegorzowi Braunowi.