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Jest kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu. Wakat czeka od 2023 roku

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 lipca (14:59)

Marcin Ociepa będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu - poinformował szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Przypomnijmy, w prezydium Sejmu od jesieni 2023 roku pozostaje wakat, który teraz największa partia opozycyjna zamierza uzupełnić.

Jest kandydat PiS na wicemarszałka Sejmu. Wakat czeka od 2023 roku
Marcin Ociepa (fot. Wojciech Olkusnik) /East News

Jak informuje dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, od kilu dni mówiło się, że to Mateusz Morawiecki po tym, gdy założy własny klub w Sejmie, zgłosi swojego kandydata na to stanowisko. Wydaje się, że teraz PiS chce po prostu ubiec swoich do niedawna - partyjnych kolegów.

Jednocześnie, jak przekazał Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek nie kandyduje na to stanowisko z powodów zdrowotnych.

Jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa - powiedział Błaszczak.

Jesienią 2023 roku politycy koalicji rządowej podkreślali, że poprą kandydata wskazanego przez PiS, jeśli nie będzie to Elżbieta Witek. Przez niemal trzy lata PiS nie uległ temu ultimatum.

Źródło: RMF FM
Tagi: Prawo i Sprawiedliwość Marcin Ociepa

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