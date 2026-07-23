Historyczny zwrot przed wyborami. AfD na czele sondaży w Berlinie

Opublikowane w czwartek wyniki sondażu instytutu Insa wskazują na istotną zmianę w politycznym krajobrazie Berlina. Alternatywa dla Niemiec (AfD) po raz pierwszy w historii stała się samodzielnym liderem sondażowym w tym mieście, uzyskując 19 proc. poparcia. To znaczący wzrost w porównaniu z ubiegłorocznymi wakacjami, kiedy partia mogła liczyć na około 15 proc. głosów mieszkańców stolicy.
Na kolejnych miejscach uplasowały się chadecka CDU oraz Zieloni - oba ugrupowania zdobyły po 18 proc. poparcia. Lewica, ciesząca się szczególną popularnością we wschodniej części miasta, uzyskała 16 proc. Socjaldemokratyczna SPD przekroczyła próg wyborczy z wynikiem 13 proc.
Kryzys w berlińskim ratuszu
Obecnie Berlinem rządzi koalicja CDU i SPD, ale sytuacja polityczna w niemieckiej stolicy stała się jednak bardziej napięta po decyzji burmistrza Kaia Wegnera z CDU.
W połowie lipca polityk ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję we wrześniowych wyborach. Ruch ten był konsekwencją doniesień medialnych, według których Wegner nie mówił prawdy na temat swoich działań podczas styczniowego blackoutu na południu miasta.
Wybory w stolicy Niemiec odbędą się 20 września. Tego samego dnia do urn pójdą także mieszkańcy Meklemburgii-Pomorza Przedniego, natomiast dwa tygodnie wcześniej głosować będą mieszkańcy Saksonii-Anhalt. W obu tych landach AfD jest zdecydowanym liderem sondaży i liczy na historyczne przejęcie władzy na poziomie kraju związkowego.
Wrześniowe wybory mogą okazać się zatem przełomowe nie tylko dla Berlina, ale i dla całych Niemiec. Rosnące poparcie dla AfD świadczy o głębokich zmianach w nastrojach społecznych i politycznych, które mogą wpłynąć na przyszłość niemieckiej sceny politycznej.
Jakie są postulaty AfD?
Alternatywa dla Niemiec to niemiecka partia polityczna o profilu prawicowo-populistycznym, a w wielu aspektach skrajnie prawicowym. AfD w ostatnich latach zyskała znaczące poparcie, a jej program opiera się na kilku kluczowych filarach.
Mowa m.in. o:
- krytyce integracji europejskiej czy sprzeciwie wobec waluty euro,
- drastycznym zaostrzeniu prawa azylowego, wprowadzeniu stałych kontroli na granicach i natychmiastowych deportacjach osób bez prawa do pobytu,
- sprzeciwie wobec dalszego finansowania i dozbrajania Ukrainy oraz dążeniu do zniesienia sankcji nałożonych na Rosję, a także powrotu do importu tanich rosyjskich surowców energetycznych,
- odrzuceniu polityki klimatycznej EU czy sprzeciwie wobec transformacji energetycznej,
- promowaniu tradycyjnego modelu rodziny, sprzeciwie wobec polityki genderowej, równościowej oraz promowania różnorodności w szkołach i instytucjach publicznych,
- propozycji obniżenia podatków oraz zmniejszeniu biurokracji.