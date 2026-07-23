Historyczny zwrot przed wyborami. AfD na czele sondaży w Berlinie

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Alternatywa dla Niemiec po raz pierwszy prowadzi w sondażach w Berlinie. Z najnowszego badania wynika, że prawicowo-populistyczna partia może liczyć na 19 proc. poparcia, wyprzedzając dotychczasowych liderów sceny politycznej.

Alternatywa dla Niemiec po raz pierwszy prowadzi w sondażach w Berlinie (zdjęcie ilustracyjne); fot. Nur Photo

Alternatywa dla Niemiec po raz pierwszy prowadzi w sondażach w Berlinie (zdjęcie ilustracyjne); fot. Nur Photo / East News

Opublikowane w czwartek wyniki sondażu instytutu Insa wskazują na istotną zmianę w politycznym krajobrazie Berlina. Alternatywa dla Niemiec (AfD) po raz pierwszy w historii stała się samodzielnym liderem sondażowym w tym mieście, uzyskując 19 proc. poparcia. To znaczący wzrost w porównaniu z ubiegłorocznymi wakacjami, kiedy partia mogła liczyć na około 15 proc. głosów mieszkańców stolicy.

Na kolejnych miejscach uplasowały się chadecka CDU oraz Zieloni - oba ugrupowania zdobyły po 18 proc. poparcia. Lewica, ciesząca się szczególną popularnością we wschodniej części miasta, uzyskała 16 proc. Socjaldemokratyczna SPD przekroczyła próg wyborczy z wynikiem 13 proc.

Kryzys w berlińskim ratuszu

Obecnie Berlinem rządzi koalicja CDU i SPD, ale sytuacja polityczna w niemieckiej stolicy stała się jednak bardziej napięta po decyzji burmistrza Kaia Wegnera z CDU.

W połowie lipca polityk ogłosił, że nie będzie ubiegał się o reelekcję we wrześniowych wyborach. Ruch ten był konsekwencją doniesień medialnych, według których Wegner nie mówił prawdy na temat swoich działań podczas styczniowego blackoutu na południu miasta.

Wybory w stolicy Niemiec odbędą się 20 września. Tego samego dnia do urn pójdą także mieszkańcy Meklemburgii-Pomorza Przedniego, natomiast dwa tygodnie wcześniej głosować będą mieszkańcy Saksonii-Anhalt. W obu tych landach AfD jest zdecydowanym liderem sondaży i liczy na historyczne przejęcie władzy na poziomie kraju związkowego.

Wrześniowe wybory mogą okazać się zatem przełomowe nie tylko dla Berlina, ale i dla całych Niemiec. Rosnące poparcie dla AfD świadczy o głębokich zmianach w nastrojach społecznych i politycznych, które mogą wpłynąć na przyszłość niemieckiej sceny politycznej.

Jakie są postulaty AfD?

Alternatywa dla Niemiec to niemiecka partia polityczna o profilu prawicowo-populistycznym, a w wielu aspektach skrajnie prawicowym. AfD w ostatnich latach zyskała znaczące poparcie, a jej program opiera się na kilku kluczowych filarach.

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