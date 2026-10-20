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„Jest proponowana tak zwana druga Jałta z udziałem szefa Chin, prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz Putina. Xi, Trump i Putin mieliby się spotkać i decydować o przyszłości Ukrainy. Robienie spotkania w tym gronie, moim zdaniem, jest skandalem. Niezaproszenie na to spotkanie Ukrainy i Unii Europejskiej jest skandalem” - powiedział dziś w Sejmie marszałek Włodzimierz Czarzasty, dodając: „Zwracam się do prezydenta Nawrockiego: nie słyszę pana głosu. To stawia nas w niezręcznej sytuacji”.

Nowy koncert mocarstw? Rzecznik Kremla: Trwają rozmowy

„Wall Street Journal” poinformował wczoraj, że Putin - podczas rozmowy telefonicznej z Trumpem 9 października - miał zaproponować spotkanie. To właśnie wtedy przywódcy uzgodnili porozumienie w sprawie zawieszenia sankcji na rosyjski olej napędowy. Rozmowy w ramach tak zwanej drugiej Jałty miałyby odbyć się w formacie: Władimir Putin - prezydent Rosji, Donald Trump - prezydent Stanów Zjednoczonych oraz Xi Jinping - przywódca Chin i dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie, a ich efekty mogłyby znacząco wpłynąć na światowy układ sił.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził, że trwają rozmowy na temat potencjalnego spotkania, które mogłoby odbyć się podczas szczytu APEC, czyli Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, w chińskim Shenzhen w dniach 18-19 listopada.

Dziś, przed rozpoczęciem obrad Sejmu, wypowiedział się na ten temat marszałek Wołodzimierz Czarzasty, stanowczo krytykując pomysł, o którym informował „Wall Street Journal”, za pominięcie ofiary rosyjskiej agresji - Ukrainy oraz za pominięcie Unii Europejskiej. Marszałek Sejmu zwrócił się też do prezydenta Karola Nawrockiego, zaznaczając, że nie słyszy jego głosu w tej sprawie.

Niech pan się nie boi. Niech pan godnie reprezentuje naród polski w tej sprawie i niech pan zajmie w tej sprawie stanowisko, bo jak na razie brak tego stanowiska stawia nas w niezręcznej sytuacji. Nas - Polaków - powiedział marszałek Czarzasty.

Protestuję też, żeby to nazywać „druga Jałta”, bo w Jałcie nie było Hitlera. Hitler był człowiekiem, który wymordował ludzi, a w tej, tak zwanej drugiej Jałcie, jest Putin, więc jest dosyć znaczna różnica - dodał Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty do PiS i prezydenta: Nie musicie klęczeć przed Trumpem

Kolejna sprawa to kwestia skandalicznej, moim zdaniem, decyzji możliwości zniesienia sankcji i sprzedaży paliwa z Rosji, bo jest to pomoc Putinowi, który jest bandytą i mordercą. To jest pomoc reżimowi, który zabija ludzi w Ukrainie i zajmuje terytoria ukraińskie. Po raz trzeci mój apel do pana prezydenta i środowisk PiS: nie bójcie się, nie musicie klęczeć przed Trumpem. Powiedzcie, co o tym myślicie. Jeśli chodzi o moje zdanie - potępiam tę sytuację - dodał marszałek Sejmu.

Metafora konferencji jałtańskiej. Kto uczestniczył w spotkaniu w 1945 roku?

Konferencja jałtańska to trwające od 4 do 11 lutego 1945 roku spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej - tzw. wielkiej trójki w skład której wchodzili ówcześni:

przywódca ZSRR Józef Stalin ,

, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill ,

, prezydent USA Franklin Delano Roosevelt.

Odbyło się ono w pałacu cesarskim w Liwadii, leżącej na południe od Jałty na Krymie.