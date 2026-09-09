„Gigantyczne wątpliwości”. Prezydent chce wyjaśnień ws. kandydatury Berka

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Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego - przekazał szef KPRP Zbigniew Bogucki. Ocenił, że są „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy Berek ma 10-letni staż radcy prawnego.

Maciej Berek – były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu – został w ubiegły piątek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Bogucki komentuje sprawę Berka. „Mamy gigantyczne wątpliwości”

W środę wieczorem szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki poinformował w Polsat News, że podpisał pismo skierowane do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z pytaniami dotyczącymi „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Berka na sędziego TK.

Jak przekazał, pismo zostało już wysłane do Kancelarii Sejmu.

W ocenie Boguckiego „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”. To trzeba wyjaśnić, nie można opierać się na oświadczeniach i mówieniu, że wszystko jest w porządku - dodał.

Bogucki zauważył, że jeśli Berek nie spełniałby wymagań formalnych, wówczas „ta procedura nie powinna się rozpocząć i nie mogła być ona przegłosowana”. Jeżeli (te wątpliwości - red.) się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnym naruszeniem konstytucji - ocenił.