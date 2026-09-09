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„Gigantyczne wątpliwości”. Prezydent chce wyjaśnień ws. kandydatury Berka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 9 września (20:46)

Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego - przekazał szef KPRP Zbigniew Bogucki. Ocenił, że są „gigantyczne wątpliwości” co do tego, czy Berek ma 10-letni staż radcy prawnego.

„Gigantyczne wątpliwości”. Prezydent chce wyjaśnień ws. kandydatury Berka
Zbigniew Bogucki przekazał, że Kancelaria Prezydenta wysłała list do marszałka Sejmu ws. Macieja Berka (Fot. Albert Zawada, Radek Pietruszka) /PAP

Maciej Berek – były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu – został w ubiegły piątek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Bogucki komentuje sprawę Berka. „Mamy gigantyczne wątpliwości”

W środę wieczorem szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki poinformował w Polsat News, że podpisał pismo skierowane do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z pytaniami dotyczącymi „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Berka na sędziego TK. 

Jak przekazał, pismo zostało już wysłane do Kancelarii Sejmu.

W ocenie Boguckiego „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”. To trzeba wyjaśnić, nie można opierać się na oświadczeniach i mówieniu, że wszystko jest w porządku - dodał.

Bogucki zauważył, że jeśli Berek nie spełniałby wymagań formalnych, wówczas „ta procedura nie powinna się rozpocząć i nie mogła być ona przegłosowana”. Jeżeli (te wątpliwości - red.) się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnym naruszeniem konstytucji - ocenił.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Trybunał Konstytucyjny Kancelaria Prezydenta RP Maciej Berek
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