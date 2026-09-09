„Gigantyczne wątpliwości”. Prezydent chce wyjaśnień ws. kandydatury Berka

Maciej Berek – były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu – został w ubiegły piątek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Bogucki komentuje sprawę Berka. „Mamy gigantyczne wątpliwości”
W środę wieczorem szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki poinformował w Polsat News, że podpisał pismo skierowane do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z pytaniami dotyczącymi „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Berka na sędziego TK.
Jak przekazał, pismo zostało już wysłane do Kancelarii Sejmu.
W ocenie Boguckiego „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”. To trzeba wyjaśnić, nie można opierać się na oświadczeniach i mówieniu, że wszystko jest w porządku - dodał.
Bogucki zauważył, że jeśli Berek nie spełniałby wymagań formalnych, wówczas „ta procedura nie powinna się rozpocząć i nie mogła być ona przegłosowana”. Jeżeli (te wątpliwości - red.) się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnym naruszeniem konstytucji - ocenił.