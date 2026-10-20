Wczoraj roczna Angelina, dziś kolejne cywilne ofiary. Ukraina pod ostrzałem

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Trzy osoby nie żyją, co najmniej sześć jest rannych - to tragiczny bilans ataku Rosji w obwodzie kijowskiem w Ukrainie, do którego doszło dziś w nocy i nad ranem. W rejonie obuchowskim wojska rosyjskie zaatakowały budynek produkcyjno-magazynowy. Wczoraj drony odrzutowe, które trafiły w pobliżu zwykłej kawiarni, zabiły sześć osób. Jedna dziewczynka, Angelina, miała nieco ponad rok.

Informację o trzech osobach zabitych i kilku rannych podał dziś o poranku na Telegramie szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Tymur Tkaczenko. Zdjęcia z akcji pokazała Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Po uderzeniu rosyjskiego wojska w zakład produkcyjno-magazynowy wybuchł pożar. Osobom na miejscu udzielana jest obecnie pomoc psychologiczna.

W ukraińskiej przestrzeni powietrzej jest obecnie ponad 70 wrogich bezzałogowych jednostek. Najwięcej na wschodzie kraju, jednak służby ostrzegają także przed dronami, kóre lecą na zachód.

Fot. ДСНС України / materiały udostępnione

Ponieważ chodzi też o graniczący z Polską obwód wołyński, dziś nad ranem wydano alert RCB mieszkańców województwa lubelskiego, a przestrzeń nad lotniskami Lublin i Rzeszów była zamknięta z uwagi na działania lotnictwa wojskowego. Alrt został odwołany po godz. 6:30.

W poniedziałek Rosjanie trafili dronem odrzutowym w park w pobliżu zwykłej kawiarni w jednej z miejscowości w obwodzie charkowskim. Sześć osób zginęło, w tym dzieci. Jedna dziewczynka, Angelina, miała nieco ponad rok. Jej matka, Inna, zmarła w szpitalu. Druga zabita dziewczynka miała 11 lat.

Wołodymyr Zełenski, X - za służbami ratowniczymi / materiały udostępnione