Czarzasty stawia sprawę jasno. „Jeśli tego nie zrobimy, to przegramy wybory”

RMF24

Koalicja rządząca nie wszystko robi dobrze i akurat temat ochrony zdrowia schrzaniła; musimy to naprawić, bo inaczej przegramy wybory – ocenił w rozmowie z TVN24 Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu i lider Nowej Lewicy. Jego zdaniem, propozycje zmian zostały przedstawione zbyt późno. „Trzeba się za to wziąć” – dodał.

Jakie zmiany w ochronie zdrowia proponuje ministerstwo?

Pakiet zmian w ochronie zdrowia, które mają m.in. uporządkować kwestię zarobków i czasu pracy lekarzy, przedstawiła w środę ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Przygotowania takich rozwiązań oczekiwał od niej premier Donald Tusk, pod groźbą „decyzji personalnych”.

Szefowa resortu zdrowia zapowiedziała m.in. wprowadzenie jawności umów zawieranych przez podmioty mające umowy z NFZ, wprowadzenie limitu wynagrodzenia za godzinę pracy dla medyków, dookreślenia ile procent z budżetu szpitala może być przekazane na wynagrodzenia, ewidencję czasu pracy w szpitalach i przychodniach.

Ministra zapowiedziała także szybsze pełne uruchomienie e-rejestracji – do końca 2027 roku i stworzenie do końca 2026 roku e-kolejki, będzie to narzędzie do zapisów na zabiegi planowe. Resort rozpocznie też pełną kontrolę tzw. procederów walizkowych, czyli sytuacji, kiedy lekarze pracują w kilku szpitalach, wykonując wysoko wycenione procedury.

„Ministra zdrowia poszła w dobrym kierunku”

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w piątek w TVN24 został zapytany o ministerialną propozycję planu naprawy sytuacji w systemie ochrony zdrowia , a także o apel o „systemowe zmiany” w opiece zdrowotnej, który wystosowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050 oraz ministra funduszy i polityki regionalnej.

Czarzasty pytany, czy jego zdaniem takie radykalne zmiany są wykonalne do końca kadencji, odparł, że nie wie.

Ale wiem, że ministra zdrowia (Jolanta Sobierańska-Grenda – przyp. red.) poszła w tej chwili w dobrym kierunku – ocenił.

My jako Lewica (...) w ramach koalicji powiedzieliśmy tak: jesteśmy w stanie poprzeć każde, nawet najbardziej radykalne rozwiązania, zarówno w sprawach instytucji, jak i sprawach kadrowych – dodał Czarzasty.

„Jeśli tego nie zrobimy, to przegramy wybory”

Jak stwierdził marszałek Sejmu, jego ugrupowanie opowiadało się już od kilku miesięcy za wprowadzeniem maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, sztywniejszych zasad podziału środków z NFZ czy uregulowaniem relacji między praktyką lekarską prywatną i publiczną.

Odnosząc się do zapowiedzi ministry zdrowia z ostatniego tygodnia, Czarzasty stwierdził, że nastąpiło to za późno.

Powinniśmy to zrobić wcześniej. Powinniśmy się za to wziąć, bo jeśli tego nie zrobimy, to przegramy wybory – podkreślił.

Żeby była jasność: jestem w ramach koalicji 15 października. To jest koalicja, w którą wierzę, ale to jest koalicja, która nie wszystko robi dobrze i ten temat akurat schrzaniła. W związku z tym musimy to naprawić, więc trzeba w tej chwili dawać pomysły, pomagać, a nie zabierać krzesło spod tyłka, bo to jest koalicja, w którą wierzę – oświadczył Czarzasty.