Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Święczkowski domaga się wyjaśnień od Policji

RMF24

Wydarzenia z 14 lipca w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego wywołały polityczno-prawną burzę. Interwencja policji i prokuratora przed obradami Zgromadzenia Ogólnego TK stała się przedmiotem oficjalnego zapytania prezesa Bogdana Święczkowskiego do Komendanta Głównego Policji. Prezes TK domaga się podania podstaw interwencji funkcjonariuszy, którzy weszli w asyście prokuratora do siedziby Trybunału.

14 lipca 2026 roku w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego miało odbyć się Zgromadzenie Ogólne sędziów, podczas którego planowano omówić projekt budżetu na kolejny rok. Zamiast spokojnej debaty do budynku Trybunału weszli funkcjonariusze Policji w asyście prokuratora z Prokuratury Krajowej. Ich obecność była odpowiedzią na zgłoszenie dotyczące niedopuszczenia do obrad osób wybranych w marcu przez Sejm na sędziów TK.

Prezes Trybunału, Bogdan Święczkowski skierował oficjalne pismo do Komendanta Głównego Policji, Marka Boronia. Zażądał w nim szczegółowych informacji na temat podstaw interwencji, treści zawiadomienia oraz dokumentacji sporządzonej przez funkcjonariuszy podczas akcji.

Spór o mandaty sędziowskie – kto jest sędzią TK?

Tło całego zamieszania stanowi trwający od miesięcy spór o obsadę stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym. W marcu Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów: Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza oraz Annę Korwin-Piotrowską. Jednak tylko Bentkowska i Szostek zostali zaproszeni przez prezydenta Karola Nawrockiego do złożenia ślubowania.

Pozostała czwórka – Markiewicz, Dziurda, Taborowski i Korwin-Piotrowska – nie została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego. W odpowiedzi na tę sytuację, podczas obrad 14 lipca, Taborowski i Korwin-Piotrowska zostali wpuszczeni na salę jako goście, natomiast Markiewicz i Dziurda nie zostali dopuszczeni do udziału w Zgromadzeniu. To właśnie oni wezwali na miejsce policję, argumentując, że jako wybrani przez Sejm sędziowie mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniu.

Prezes TK: To ingerencja w niezależność Trybunału

Bogdan Święczkowski w swoim piśmie do Komendanta Głównego Policji podkreślił, że działania funkcjonariuszy miały „niewątpliwie charakter ingerencji zewnętrznej wobec Trybunału”. Przypomniał, że zgodnie z Konstytucją RP Trybunał Konstytucyjny jest organem niezależnym, a jego sędziowie podlegają wyłącznie ustawie zasadniczej. Prezes TK zażądał przekazania pełnej dokumentacji związanej z interwencją, wskazując, że jest to niezbędne do realizacji jego ustawowych obowiązków.

W oficjalnym komunikacie Trybunału pojawiły się mocne słowa o „próbie zastraszenia niezależnego organu władzy sądowniczej i niezawisłych sędziów TK”. Rzeczniczka Trybunału, Weronika Ścibor, zapewniła, że TK nie ulegnie żadnej presji ze strony organów władzy wykonawczej.

Kulisy interwencji

Według relacji Krystiana Markiewicza, powodem wezwania policji było uniemożliwienie mu wejścia do budynku Trybunału i udziału w Zgromadzeniu Ogólnym.

Jeżeli uniemożliwiono mi wejście do budynku Trybunału i uczestnictwo w zgromadzeniu, to znaczy, że złamano prawo. Kiedy łamane jest prawo, dzwoni się na policję – mówił Markiewicz dziennikarzom.

Warto dodać, że podczas posiedzenia doszło do zerwania kworum – dwoje sędziów, Bentkowska i Szostek, opuściło salę, co uniemożliwiło przeprowadzenie obrad.

Spór kompetencyjny

Od kwietnia w Trybunale Konstytucyjnym czeka na rozpatrzenie wniosek prezydenta Nawrockiego dotyczący sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem w sprawie powoływania sędziów TK. Kancelaria Prezydenta podkreśla, że ślubowania złożone przez czterech sędziów w Sejmie „nie wywołały skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziego TK”.

Nowy sędzia, stare problemy

W czerwcu Sejm wybrał kolejnego sędziego – Sławomira Patyrę, który miał zastąpić kończącego kadencję Andrzeja Zielonackiego. Patyra, podobnie jak jego poprzednicy, czeka na wyznaczenie terminu ślubowania przez prezydenta. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apelował do prezydenta o niezwłoczne umożliwienie Patyrze objęcia urzędu, jednak decyzja w tej sprawie wciąż nie zapadła.