Będzie nowy kandydat PiS na premiera? Nieoficjalne doniesienia z Nowogrodzkiej

RMF24

Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera - wynika z nieoficjalnych ustaleń Kanału Zero. Odniósł się do tego rzecznik formacji Rafał Bochenek, twierdząc, że scenariusz ten „nie jest w ogóle rozważany”.

Zmieni się kandydat PiS na premiera? Rzecznik partii zabrał głos

Decyzję o tym, by to Zbigniew Bogucki był kandydatem PiS na premiera w przypadku wygranych wyborów przez to ugrupowanie, miał podjąć osobiście Jarosław Kaczyński – donosi nieoficjalnie Kanał Zero. Obecny szef prezydenckiej kancelarii miał się zgodzić na taki scenariusz. Aprobatę miał wyrazić również prezydent Karol Nawrocki.

Do sprawy odniósł się jednak rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

„Kandydatem na premiera PiS jest prof. Przemysław Czarnek i jeśli tylko zwyciężymy w zbliżających się wyborach zostanie premierem RP” - napisał rzecznik formacji na platformie X.

Zdaniem Bochenka scenariusz, w którym to Zbigniew Bogucki miałby zostać kandydatem PiS na premiera, „nie jest w ogóle rozważany”.

Kim są Czarnek i Bogucki?

Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość w marcu br. podczas konwencji w krakowskiej Hali „Sokoła” ogłosiło, że kandydatem formacji na premiera jest Przemysław Czarnek. Poseł PiS, profesor na KUL, był ministrem edukacji i nauki w latach 2020-2023. Wcześniej natomiast był wojewodą lubelskim.

Z kolei Zbigniew Bogucki, prawnik i obecnie szef Kancelarii Prezydenta RP, był wojewodą zachodniopomorskim w latach 2020-2023. Wyborach parlamentarnych w 2023 roku dostał się do Sejmu, a w sierpniu 2025 roku prezydent Karol Nawrocki powołał go na stanowisko Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.