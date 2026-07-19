Po burzach do Polski wtargnie zimne powietrze. IMGW wskazuje, kiedy wrócą upały

RMF24

Po niespokojnej, burzowej niedzieli czeka nas wyraźna zmiana pogody. Do Polski napłynie chłodne powietrze z północy, które przyniesie spadek temperatur praktycznie w całym kraju. Według prognoz już od poniedziałku zrobi się znacznie chłodniej i taka aura utrzyma się do czwartku. Później termometry znów zaczną pokazywać coraz wyższe wartości. Kiedy zrobi się upalnie?

Burze z gradem i silnym wiatrem

Niedziela upływa pod znakiem gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego obowiązują alerty II stopnia.

Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, gradem oraz silnymi porywami wiatru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmuje także o możliwych przerwach w dostawach energii elektrycznej.

Mimo że w niedzielę na południowym wschodzie temperatury sięgają jeszcze 30 stopni Celsjusza, od poniedziałku odczujemy wyraźny napływ chłodniejszego powietrza. W większości kraju maksymalna temperatura wyniesie od 18 do 22 stopni, jedynie na południowym wschodzie lokalnie około 24 stopni.

Jeszcze chłodniej będzie we wtorek i środę. W wielu regionach termometry pokażą zaledwie 18-21 stopni, a na północy miejscami tylko 17-19 stopni. Najcieplej pozostanie na południu i południowym wschodzie, gdzie lokalnie temperatura wzrośnie do około 22 stopni.

Czwartek najchłodniejszym dniem tygodnia, później temperatura zacznie rosnąć

Czwartek zapowiada się jako najchłodniejszy dzień tygodnia. Na północy kraju prognozowane jest zaledwie 17-18 stopni, a w większości regionów od 18 do 20 stopni. Nieco cieplej będzie jedynie na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą około 22 stopni.

Od piątku pogoda zacznie się jednak zmieniać. Temperatura wzrośnie do 20-24 stopni, a w weekend wróci typowo letnia temperatura. W sobotę na zachodzie i południowym zachodzie kraju pojawi się nawet 28 stopni, a w większości regionów będzie od 22 do 26 stopni.

Prawdziwie letnia aura wróci w niedzielę. Na zachodzie i południowym zachodzie prognozowanych jest około 30 stopni, a na pozostałym obszarze kraju przeważnie od 24 do 29 stopni.

Do Polski wrócą upały pod koniec tygodnia, fot. IMGW

Pogoda. Kiedy wrócą upały?

Jeszcze cieplej zapowiada się początek kolejnego tygodnia. W poniedziałek 27 lipca upał obejmie znaczną część Polski. Na zachodzie i południu temperatura może osiągnąć od 32 do 34 stopni, a nawet na północy termometry pokażą 25-29 stopni. We wtorek gorąco utrzyma się w większości kraju - prognozowane są wartości od 25 do 29 stopni, lokalnie na południu do 29 stopni.

Wszystko wskazuje na to, że po kilku dniach wyraźnego ochłodzenia lato szybko przypomni o sobie. Koniec lipca i początek sierpnia mogą upłynąć pod znakiem wysokich temperatur, a miejscami także kolejnych fal upałów.