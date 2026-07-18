Silne burze i grad nad Polską. Sprawdź nowe alerty IMGW i ostrzeżenia RCB

Pogoda w sobotę - prognoza IMGW
Pogoda w sobotę będzie w wielu regionach Polski niespokojna. Należy spodziewać się burz. Ostrzeżenia IMGW I stopnia obejmą województwa:
- kujawsko-pomorskie,
- warmińsko-mazurskie,
- podlaskie,
- łódzkie,
- mazowieckie,
- lubelskie,
- opolskie,
- śląskie,
- małopolskie,
- świętokrzyskie,
- północną część woj. podkarpackiego,
- południe woj. dolnośląskiego,
- wschodnie krańce woj. wielkopolskiego.
Na wskazanym obszarze prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 do 35 mm oraz porywami wiatru od 70 do 85 km/h. Miejscami może spaść grad.
Dla południowej części woj. podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie również możliwy grad.
W jakich godzinach obowiązują alerty?
Alerty zaczną obowiązywać przed południem i pozostaną w mocy do godzin wieczornych. Najwcześniej - w godz. 17-19 - alerty wygasną na zachodzie obszaru objętego ostrzeżeniami. Na wschodzie będą obowiązywały do godz. 21.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
W sobotę wciąż obowiązuje ponadto alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla zachodniej i centralnej Polski, wydany w piątek. RCB ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, a także przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. „Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - zaleca RCB.