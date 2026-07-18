Silne burze i grad nad Polską. Sprawdź nowe alerty IMGW i ostrzeżenia RCB

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Ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce wydał w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla powiatów na południu woj. podkarpackiego ogłoszono alerty II stopnia. Przed burzami z gradem i silnym wiatrem, a także przed możliwymi przerwami w dostawach prądu ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Pogoda w sobotę - prognoza IMGW

Pogoda w sobotę będzie w wielu regionach Polski niespokojna. Należy spodziewać się burz. Ostrzeżenia IMGW I stopnia obejmą województwa:

kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

łódzkie,

mazowieckie,

lubelskie,

opolskie,

śląskie,

małopolskie,

świętokrzyskie,

północną część woj. podkarpackiego,

południe woj. dolnośląskiego,

wschodnie krańce woj. wielkopolskiego.

Na wskazanym obszarze prognozowane są burze z opadami deszczu od 20 do 35 mm oraz porywami wiatru od 70 do 85 km/h. Miejscami może spaść grad.

Dla południowej części woj. podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie również możliwy grad.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami w sobotę, 18 lipca 2026 / materiały prasowe

W jakich godzinach obowiązują alerty?

Alerty zaczną obowiązywać przed południem i pozostaną w mocy do godzin wieczornych. Najwcześniej - w godz. 17-19 - alerty wygasną na zachodzie obszaru objętego ostrzeżeniami. Na wschodzie będą obowiązywały do godz. 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W sobotę wciąż obowiązuje ponadto alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla zachodniej i centralnej Polski, wydany w piątek. RCB ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem, a także przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. „Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” - zaleca RCB.