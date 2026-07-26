Niebezpieczna pogoda w Polsce. Nadchodzą gwałtowne burze, a upał nie odpuści

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pilne ostrzeżenia dla mieszkańców północno-zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej Polski. Nadchodzą gwałtowne burze z ulewnym deszczem, silnym wiatrem i gradem, a także fala upałów. Sprawdź, gdzie warunki pogodowe mogą być szczególnie niebezpieczne i jak przygotować się na nadchodzące zjawiska.

Ostrzeżenia meteorologiczne dla północno-zachodniej Polski

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił alerty pierwszego stopnia przed burzami dla ośmiu województw w północno-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia objęły województwa: warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie, znaczną część Wielkopolski, północno-zachodnią część Mazowsza oraz zachodnią część Podlasia.

Według prognoz synoptyków już od niedzielnego wieczoru mieszkańcy tych regionów muszą liczyć się z gwałtownymi burzami, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu – od 20 do nawet 30 mm. Dodatkowo przewidywane są silne porywy wiatru, osiągające prędkość do 85 km/h, a lokalnie także grad. Alerty będą obowiązywać od niedzieli, najwcześniej od godziny 20:00, aż do poniedziałkowego poranka, do godziny 10:00.

Fala upałów nie odpuszcza – kolejne ostrzeżenia

Równocześnie w południowo-zachodniej i centralnej Polsce nadal obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Wysokie temperatury utrzymują się w całym województwie łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim, a także w przeważającej części województw małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, zachodniej części lubelskiego, południowej części kujawsko-pomorskiego oraz północno-zachodniej części podkarpackiego.

Na tych obszarach termometry mogą wskazywać od 30 do nawet 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia przed upałem będą obowiązywać do niedzieli do godziny 19:00. Tak wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci oraz przewlekle chorych.

Prognoza na najbliższe dni

Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu w wielu regionach Polski. Najgroźniejsze zjawiska prognozowane są na północnym i północno-zachodnim obszarze kraju, gdzie suma opadów może wynieść do 25 mm. Temperatura minimalna wyniesie od 14 st. C na północy do 19 st. C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z porywami do 80 km/h, a miejscami nawet do 85 km/h.

W poniedziałek przewidywane jest duże zachmurzenie, z rozpogodzeniami pojawiającymi się w godzinach późnopopołudniowych na zachodzie kraju. We wschodniej Polsce spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, gdzie suma opadów może sięgnąć 30 mm, a na Podkarpaciu nawet 40 mm. Temperatura będzie już niższa – od 19 st. C na północnym zachodzie do 26 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem termometry wskażą 17-18 st. C. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i porywisty, z porywami podczas burz do 80 km/h, a w górach do 90 km/h.

Kolejna noc przyniesie poprawę pogody w wielu regionach kraju. Zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, a na wschodzie i północy możliwe będą jedynie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna spadnie do 10-14 st. C, a w rejonach podgórskich nawet do 8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z porywami na północy kraju.