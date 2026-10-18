Nawet 21 stopni. IMGW zapowiada tydzień pełen pogodowych zmian

RMF24

Początek tygodnia będzie pochmurny i miejscami mglisty, ale w środę temperatura może wzrosnąć nawet do 21 stopni – wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na nadchodzący tydzień. Niestety, najprawdopodobniej w weekend nie będzie można liczyć na tak sprzyjającą aurę.

Poniedziałek przyniesie pochmurny poranek, szczególnie na wschodzie, południowym wschodzie i miejscami na południu kraju. W tych regionach możliwe będą słabe opady deszczu lub mżawki. Na południu Polski kierowcy będą musieli uważać na mgły lokalnie ograniczające widzialność do około 200 metrów.

W centrum i na południowym zachodzie zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia. Najwięcej słońca można spodziewać się na północnym zachodzie, choć wieczorem także tam chmur będzie przybywać.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 do 11 stopni Celsjusza, a na Pomorzu Zachodnim miejscami sięgnie 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty.

Cieplej od wtorku, w środę nawet 21 stopni

We wtorek w wielu regionach możliwe będą opady deszczu lub mżawki. Rano na południu ponownie mogą wystąpić silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do około 300 metrów.

Będzie wyraźnie cieplej niż w poniedziałek. Termometry pokażą od 9 do 14 stopni, choć na krańcach południowo-zachodnich temperatura może zatrzymać się w pobliżu 7 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie wschodni i południowo-wschodni.

Środa przyniesie największe ocieplenie w tym tygodniu. Na południowym wschodzie i miejscami w centrum zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane, a opadów nie należy się tam spodziewać. Na pozostałym obszarze pojawi się więcej chmur i przelotny deszcz.

Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na północnym zachodzie do 19 stopni w centrum. Najcieplej będzie na południowym wschodzie – to właśnie tam temperatura może wzrosnąć nawet do 21 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. W rejonach podgórskich Karpat może być dość silny, z porywami do 75 km/h. Powieje głównie z kierunków południowych.

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W wielu miejscach wystąpią przelotne opady deszczu. Najchłodniej będzie na południowym zachodzie, gdzie temperatura maksymalna wyniesie około 8 stopni. W centrum termometry pokażą około 15 stopni, a na południowym wschodzie nawet 19 stopni.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na wybrzeżu okresami powieje dość silnie, w porywach do 55 km/h.

Piątek przyniesie więcej rozpogodzeń. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, choć na krańcach zachodnich i południowo-wschodnich miejscami wzrośnie. W tych regionach możliwe będą przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 16 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat około 10 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych oraz południowo-wschodnich.

Weekend zapowiada się deszczowo

W sobotę wyjątkiem będzie wschód kraju, gdzie miejscami zachmurzenie pozostanie małe i nie powinno padać. W pozostałych regionach mają się pojawić przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na południowym zachodzie do 15 stopni na południowym wschodzie. W centrum będzie około 12 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na wybrzeżu okresami może osiągać w porywach 55 km/h.

W niedzielę na zachodzie kraju zachmurzenie będzie duże i całkowite. Wystąpią tam opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie na ogół duże, z okresowymi przejaśnieniami. Na krańcach wschodnich również lokalnie może popadać.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 15 stopni, choć na północnym zachodzie i w kotlinach górskich będzie miejscami około 9 stopni. Na zachodzie wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Powieje głównie z kierunków południowych.