Alert IMGW dla 12 województw. Ostrzeżenia przed burzami

Ostrzeżenia I stopnia IMGW
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami.
Objęte są nimi województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie.
Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Możliwy jest także grad.
Alerty przed burzami obowiązują od godz. 10.30 w poniedziałek do północy.
Ostrzeżenia przed upałem
Ostrzeżenia I stopnia przed upałami dotyczą części województw lubelskiego i podkarpackiego. Na tym obszarze termometry mogą wskazać do 30 st. C. Alerty te będą obowiązywać od godz. 14 do godz. 17 w poniedziałek.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.