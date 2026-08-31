RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Alert IMGW dla 12 województw. Ostrzeżenia przed burzami

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (08:11) Aktualizacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (10:47)

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla 12 województw, w których mogą wystąpić burze z silnymi opadami deszczu, a nawet gradem. Dla dwóch województw wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami.

Alert IMGW dla 12 województw. Ostrzeżenia przed burzami
IMGW ostrzega przed burzami i upałem, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 10 województw.
  • Ostrzeżenia I stopnia przed upałami dotyczą części województw lubelskiego i podkarpackiego.
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Ostrzeżenia I stopnia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami. 

Objęte są nimi województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie. 

Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Możliwy jest także grad.

Alerty przed burzami obowiązują od godz. 10.30 w poniedziałek do północy.

Zobacz wpis na X

Ostrzeżenia przed upałem

Ostrzeżenia I stopnia przed upałami dotyczą części województw lubelskiego i podkarpackiego. Na tym obszarze termometry mogą wskazać do 30 st. C. Alerty te będą obowiązywać od godz. 14 do godz. 17 w poniedziałek.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: IMGW burze
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: