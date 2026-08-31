Alert IMGW dla 12 województw. Ostrzeżenia przed burzami

RMF24

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla 12 województw, w których mogą wystąpić burze z silnymi opadami deszczu, a nawet gradem. Dla dwóch województw wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami.

IMGW ostrzega przed burzami i upałem, zdj. ilustracyjne

IMGW ostrzega przed burzami i upałem, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia I stopnia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami.

Objęte są nimi województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie.

Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Możliwy jest także grad.

Alerty przed burzami obowiązują od godz. 10.30 w poniedziałek do północy.

Ostrzeżenia przed upałem

Ostrzeżenia I stopnia przed upałami dotyczą części województw lubelskiego i podkarpackiego. Na tym obszarze termometry mogą wskazać do 30 st. C. Alerty te będą obowiązywać od godz. 14 do godz. 17 w poniedziałek.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.