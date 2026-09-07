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Nadciąga antycyklon Ulrich. IMGW wskazuje, kiedy zrobi się upalnie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 7 września (09:16)

Wrzesień przypomni sobie jeszcze o lecie. Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że przed nami krótki, ale wyraźny powrót wysokich temperatur. Odpowiedzialny za to jest antycyklon Ulrich, który przyniesie zmianę pogody. Kiedy zrobi się upalnie?

Nadciąga antycyklon Ulrich. IMGW wskazuje, kiedy zrobi się upalnie
IMGW wskazuje, kiedy zrobi się upalnie, fot. Wojciech Olkuśnik /East News

Szykuje się zwrot w pogodzie

Poniedziałek będzie jeszcze umiarkowanie ciepły. Maksymalna temperatura wyniesie od około 17-22 st. C, przy czym najcieplej będzie na południu i w centrum kraju. We wtorek zrobi się zdecydowanie cieplej. Na południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć do 28-29 st. C, a w wielu regionach południowej Polski przekroczy 25 st. C. 

Chłodniej pozostanie na północy, gdzie prognozowane jest około 22-24 st. C. To będzie jednak dopiero zapowiedź prawdziwie letniej środy. 

Ostatnie tchnienie lata? Najnowsza prognoza pokazuje 31 st. C

Środa będzie kulminacją krótkiego powrotu lata. Z mapy IMGW wynika, że temperatura maksymalna wyniesie w Polsce od około 18 st. C na północy do 31 st. C na południowym wschodzie. Najgoręcej będzie przede wszystkim w Małopolsce, na Podkarpaciu i w południowo-wschodniej części kraju. W tych regionach termometry mogą pokazać 30-31 st. C, a więc wartości spełniające kryterium dnia upalnego. Na zachodzie i północy kraju będzie już wyraźnie chłodniej - około 18-25 st. C. Środa będzie zatem najcieplejszym dniem w całym analizowanym okresie. 

 

Lato szybko ustąpi jesieni 

Ciepło nie utrzyma się zbyt długo. Już w czwartek 10 września nastąpi wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie 16-21 st. C. Na południu będzie jeszcze około 20-21 st. C, ale na północy termometry pokażą miejscami zaledwie 16-18 st. C. W piątek będzie podobnie - około 18-22 st. C.

Kolejne dni przyniosą temperatury bardziej typowe dla jesiennej aury. W sobotę prognozowane jest 16-22 st. C, a w niedzielę 16-22 st. C. Najchłodniej będzie na południowym wschodzie - tam model wskazuje miejscami zaledwie około 13-16 st. C. 

Jeszcze jedno ocieplenie? 

Po weekendzie temperatura może ponownie nieco wzrosnąć. W poniedziałek 14 września będzie około 19-23 st. C, a we wtorek miejscami nawet 26 st. C. W środę 16 września na południu kraju temperatura może sięgnąć 26-27 st. C. Nie będzie jednak już tak upalnie. Co więcej, prognoza na tak odległy termin jest obarczona większą niepewnością.

Prognoza została przygotowana na podstawie przedstawionej mapy modelu ECMWF HRES 0,1° z inicjalizacją z 7 września 2026 r. Prognozy na dalszy termin mogą ulec zmianie.


Źródło: RMF24
Tagi: pogoda upał
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