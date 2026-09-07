Nadciąga antycyklon Ulrich. IMGW wskazuje, kiedy zrobi się upalnie

RMF24

Wrzesień przypomni sobie jeszcze o lecie. Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że przed nami krótki, ale wyraźny powrót wysokich temperatur. Odpowiedzialny za to jest antycyklon Ulrich, który przyniesie zmianę pogody. Kiedy zrobi się upalnie?

Szykuje się zwrot w pogodzie

Poniedziałek będzie jeszcze umiarkowanie ciepły. Maksymalna temperatura wyniesie od około 17-22 st. C, przy czym najcieplej będzie na południu i w centrum kraju. We wtorek zrobi się zdecydowanie cieplej. Na południowym zachodzie temperatura może wzrosnąć do 28-29 st. C, a w wielu regionach południowej Polski przekroczy 25 st. C.

Chłodniej pozostanie na północy, gdzie prognozowane jest około 22-24 st. C. To będzie jednak dopiero zapowiedź prawdziwie letniej środy.

Ostatnie tchnienie lata? Najnowsza prognoza pokazuje 31 st. C

Środa będzie kulminacją krótkiego powrotu lata. Z mapy IMGW wynika, że temperatura maksymalna wyniesie w Polsce od około 18 st. C na północy do 31 st. C na południowym wschodzie. Najgoręcej będzie przede wszystkim w Małopolsce, na Podkarpaciu i w południowo-wschodniej części kraju. W tych regionach termometry mogą pokazać 30-31 st. C, a więc wartości spełniające kryterium dnia upalnego. Na zachodzie i północy kraju będzie już wyraźnie chłodniej - około 18-25 st. C. Środa będzie zatem najcieplejszym dniem w całym analizowanym okresie.

IMGW prognozuje powrót lata i letnich temperatur

Lato szybko ustąpi jesieni

Ciepło nie utrzyma się zbyt długo. Już w czwartek 10 września nastąpi wyraźne ochłodzenie. Temperatura maksymalna wyniesie przeważnie 16-21 st. C. Na południu będzie jeszcze około 20-21 st. C, ale na północy termometry pokażą miejscami zaledwie 16-18 st. C. W piątek będzie podobnie - około 18-22 st. C.

Kolejne dni przyniosą temperatury bardziej typowe dla jesiennej aury. W sobotę prognozowane jest 16-22 st. C, a w niedzielę 16-22 st. C. Najchłodniej będzie na południowym wschodzie - tam model wskazuje miejscami zaledwie około 13-16 st. C.

Jeszcze jedno ocieplenie?

Po weekendzie temperatura może ponownie nieco wzrosnąć. W poniedziałek 14 września będzie około 19-23 st. C, a we wtorek miejscami nawet 26 st. C. W środę 16 września na południu kraju temperatura może sięgnąć 26-27 st. C. Nie będzie jednak już tak upalnie. Co więcej, prognoza na tak odległy termin jest obarczona większą niepewnością.

Prognoza została przygotowana na podstawie przedstawionej mapy modelu ECMWF HRES 0,1° z inicjalizacją z 7 września 2026 r. Prognozy na dalszy termin mogą ulec zmianie.