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Nawet 30 stopni na termometrach! Gorące lato powraca

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 września (13:42)

To jeszcze nie jesień. IMGW ma znakomite informacje dla miłośników lata. Od wtorku przez kilka dni na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni powyżej zera.

Nawet 30 stopni na termometrach! Gorące lato powraca
Wraca gorące lato, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Od wtorku do czwartku w Polsce nastąpi wyraźne ocieplenie, z temperaturami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza.
  • Szczegóły prognozy w naszym artykule.
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W poniedziałek temperatura wyniesie do 23 st. C na południu kraju, a deszcz spadnie jedynie na północy. Od wtorku prawdziwe lato. 

Prognoza na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, z wyjątkiem północy kraju, gdzie na samym Wybrzeżu i miejscami na północy Warmii i Mazur będzie ono duże. W tej części kraju możliwe będą także słabe opady deszczu. W rejonach podgórskich nad ranem możliwe krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 300-400 m. Temperatura minimalna wyniesie od 6 do 11 st. C, nad samym morzem do 13 st. C, a w rejonach podgórskich od 4 do 8 st. C, gdzie lokalnie temperatura może spaść do około 2 st. C. Wiatr będzie zwykle słaby, tylko nad morzem początkowo umiarkowany - poinformowała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.

W poniedziałek w ciągu dnia ponownie zachmurzenie umiarkowane i duże, ale na południu i południowym wschodzie kraju okresami małe. Opady spodziewane są jedynie na północy. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 22 st. C, a lokalnie na południu kraju 23 st. C. Wiatr będzie słaby i skręcający na kierunki południowe, we wschodniej połowie kraju początkowo z kierunków zachodnich.

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Ciepło, ciepło, gorąco

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie w centrum i na wschodzie okresami wzrastające do dużego. Temperatura minimalna wyniesie od 9-10 st. C do 12-13 st. C. W rejonach podgórskich temperatura może spaść do około 8 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, tylko w rejonach podgórskich Karpat wiatr umiarkowany i porywisty.

Wtorek powinien być dość pogodny. Dopiero późnym popołudniem na zachodzie i północnym zachodzie kraju zachmurzenie może wzrosnąć do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu. Niewykluczone burze, ale możliwe, że wkroczą one do Polski dopiero w nocy - poinformowała Gryczman.

Wtorek będzie pierwszym dniem wyraźnego ocieplenia w kraju. Na południu i południowym zachodzie we wtorek temperatura może wzrosnąć nawet do 29-30 st. C. Najchłodniej będzie na Wybrzeżu, tam około 21 st. C. - powiedziała.

W nocy z wtorku na środę będzie „bardzo dynamicznie”. W zachodniej, północno-zachodniej Polsce będzie dosyć dużo padać. Możliwe będą burze. W środę, w południowo-wschodniej Polsce będziemy kontynuować taką sytuację z temperaturą nawet powyżej 30 st. C, więc ogólnie wtorek i środa na południu kraju będą bardzo ciepłe - powiedziała Gryczman. W środę po południu albo w nocy ze środy na czwartek znów będziemy mieć do czynienia z intensywniejszymi opadami, głównie w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze i Warmię i Mazury - dodała.

Dopiero po epizodzie opadowym w nocy ze środy na czwartek i w czwartek przyjdzie ochłodzenie. Najprawdopodobniej będziemy mieć kolejne dni nieco chłodniejsze. Ale wtorek i środa na południu kraju to właściwie lato - podsumowała.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pogoda IMGW
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