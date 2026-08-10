„Możliwe przerwy w dostawie prądu”. Alert RCB dla 6 województw

RMF24

Do mieszkańców 6 województw trafił alert RCB. To ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem.

Dziś i w nocy (10/11.08) burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców 6 województw:

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński i wąbrzeski),

(powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński i wąbrzeski), pomorskiego (powiaty: kwidzyński, malborski, nowodworski i sztumski),

(powiaty: kwidzyński, malborski, nowodworski i sztumski), podlaskiego (powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, suwalski i Suwałki),

(powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, suwalski i Suwałki), mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński, łosicki i siedlecki).

(powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński, łosicki i siedlecki). woj. lubelskie (powiaty: bialski, Biała Podlaska, łukowski i radzyński)

Obszar, do mieszkańców którego trafił alert RCB, jest też objęty ostrzeżeniami II stopnia przed burzami, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na tym obszarze możliwe jest wystąpienie burz z opadami deszczu od 35 do 55 mm oraz porywami wiatru od 85 do 115 km/h - ostrzegają synoptycy.



Alerty I stopnia przed burzami zostały wydane dla części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego, a także dla pow. częstochowskiego (woj. śląskie) i milickiego (woj. dolnośląskie). Tam może spaść do 35 mm deszczu, a porywy wiatru sięgną 85 km/h. Na tym obszarze ma spaść nieco mniej deszczu, a prędkość wiatru będzie minimalnie mniejsza niż w miejscach, gdzie obowiązują ostrzeżenia II stopnia.