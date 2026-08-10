„Możliwe przerwy w dostawie prądu”. Alert RCB dla 6 województw

Dziś i w nocy (10/11.08) burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców 6 województw:
- warmińsko-mazurskiego,
- kujawsko-pomorskiego (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński i wąbrzeski),
- pomorskiego (powiaty: kwidzyński, malborski, nowodworski i sztumski),
- podlaskiego (powiaty: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, suwalski i Suwałki),
- mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński, łosicki i siedlecki).
- woj. lubelskie (powiaty: bialski, Biała Podlaska, łukowski i radzyński)
Obszar, do mieszkańców którego trafił alert RCB, jest też objęty ostrzeżeniami II stopnia przed burzami, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Na tym obszarze możliwe jest wystąpienie burz z opadami deszczu od 35 do 55 mm oraz porywami wiatru od 85 do 115 km/h - ostrzegają synoptycy.
Alerty I stopnia przed burzami zostały wydane dla części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego, a także dla pow. częstochowskiego (woj. śląskie) i milickiego (woj. dolnośląskie). Tam może spaść do 35 mm deszczu, a porywy wiatru sięgną 85 km/h. Na tym obszarze ma spaść nieco mniej deszczu, a prędkość wiatru będzie minimalnie mniejsza niż w miejscach, gdzie obowiązują ostrzeżenia II stopnia.