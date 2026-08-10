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„Możliwe przerwy w dostawie prądu”. Alert RCB dla 6 województw

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 10 sierpnia (14:40)

Do mieszkańców 6 województw trafił alert RCB. To ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem.

„Możliwe przerwy w dostawie prądu”. Alert RCB dla 6 województw
„Możliwe przerwy w dostawie prądu”. Alert RCB dla 5 województw (fot. Darek Delmanowicz) /PAP
  • Alert RCB trafił do mieszkańców sześciu województw zagrożonych burzami.
  • Synoptycy ostrzegają przed ulewą, gradem i bardzo silnym wiatrem.
  • Gdzie mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu?
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Dziś i w nocy (10/11.08) burze z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców 6 województw:

  • warmińsko-mazurskiego, 
  • kujawsko-pomorskiego (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński i wąbrzeski), 
  • pomorskiego (powiaty: kwidzyński, malborski, nowodworski i sztumski), 
  • podlaskiego (powiaty:  grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, suwalski i Suwałki), 
  • mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, Ostrołęka, Płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, żuromiński, łosicki i siedlecki).
  • woj. lubelskie (powiaty: bialski, Biała Podlaska, łukowski i radzyński)
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Obszar, do mieszkańców którego trafił alert RCB, jest też objęty ostrzeżeniami II stopnia przed burzami, które wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Na tym obszarze możliwe jest wystąpienie burz z opadami deszczu od 35 do 55 mm oraz porywami wiatru od 85 do 115 km/h - ostrzegają synoptycy.
 

Alerty I stopnia przed burzami zostały wydane dla części woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podlaskiego, a także dla pow. częstochowskiego (woj. śląskie) i milickiego (woj. dolnośląskie). Tam może spaść do 35 mm deszczu, a porywy wiatru sięgną 85 km/h. Na tym obszarze ma spaść nieco mniej deszczu, a prędkość wiatru będzie minimalnie mniejsza niż w miejscach, gdzie obowiązują ostrzeżenia II stopnia. 

 


Źródło: RMF24
Tagi: pogoda alert RCB
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