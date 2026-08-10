Pogoda nie daje wytchnienia. IMGW wydał ostrzeżenia dla niemal całej Polski

RMF24

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami i gwałtownymi burzami dla niemal całej Polski. Synoptycy alarmują: temperatury mogą sięgnąć nawet 34 stopni Celsjusza, a na północy i w centrum kraju spodziewane są burze z ulewami i silnym wiatrem.

IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem dla aż 14 województw. Najtrudniejsza sytuacja zapowiada się w województwie lubuskim, a także w części dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, gdzie obowiązuje II stopień alertu. Tam termometry mogą pokazać nawet 34 st. C.

W pozostałych regionach, takich jak łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie oraz w większości Wielkopolski, Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Kujaw, Mazowsza i części Podlasia, obowiązują ostrzeżenia I stopnia – temperatura maksymalna wyniesie do 30 st. C.

Ostrzeżenia przed upałem będą obowiązywać do poniedziałkowego wieczora. Synoptycy apelują o unikanie wychodzenia na słońce w godzinach największego nasłonecznienia, picie dużej ilości wody i szczególną opiekę nad dziećmi, seniorami oraz osobami przewlekle chorymi.

Gwałtowne burze – alerty dla północy i centrum kraju

To jednak nie koniec pogodowych zagrożeń. IMGW ostrzega także przed gwałtownymi burzami, które mogą przejść przez północną i centralną Polskę.

Alerty II stopnia obowiązują dla całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Prognozowane są tam intensywne opady deszczu (od 35 do 55 mm) oraz bardzo silne porywy wiatru, które mogą osiągać nawet 115 km/h.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydano dla części województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.

Burze mogą występować od godziny 17:00 w poniedziałek do 3:00 nad ranem we wtorek.

Co oznaczają stopnie ostrzeżeń?

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

II stopień to już realne ryzyko wystąpienia tych zjawisk – w tym przypadku upałów i burz o dużym natężeniu.

Apel służb – zachowaj ostrożność!

Służby apelują o rozwagę i śledzenie komunikatów pogodowych. W przypadku gwałtownych burz należy unikać przebywania na otwartej przestrzeni, zabezpieczyć przedmioty na balkonach i tarasach oraz nie parkować samochodów pod drzewami.