Jaka pogoda w sierpniu? Są najnowsze prognozy IMGW

Tegoroczny lipiec w Polsce nie rozpieszcza miłośników ciepła.
Na termometrach często widzimy wartości zaledwie nieco powyżej 20 stopni. Meteorolodzy co jakiś czas ostrzegają też przed wichurami lub burzami.
Sierpień cieplejszy i z małą ilością opadów
Według Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), sierpień przyniesie wyraźną zmianę pogody.
Słupki rtęci często będą wskazywać wartości sięgające 25—28 st. C, a może nawet więcej – wynika z prognoz długoterminowych.
Najcieplej ma być jak zwykle na południu kraju, a najwyższe temperatury pojawią się w drugiej dekadzie miesiąca.
Sporo wskazuje też na to, że tegoroczny sierpień będzie cieplejszy od normy.
Najwyższe dodatnie odchylenie temperatury względem poprzednich lat będzie na południu kraju.
Susza i zagrożenie pożarowe
Według prognoz długoterminowych sierpień ma być nie tylko cieplejszy, ale też suchszy od lipca.
Opady będą poniżej normy, co może prowadzić do problemów z suszą i wzrostu zagrożenia pożarowego w lasach.