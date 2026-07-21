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Jaka pogoda w sierpniu? Są najnowsze prognozy IMGW

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 lipca (10:39)

Prognozy długoterminowe nie pozostawiają złudzeń – na prawdziwie letnią aurę musimy jeszcze trochę poczekać. Według synoptyków, gorące dni mogą nadejść dopiero w sierpniu, który ma być cieplejszy od lipca.

Jaka pogoda w sierpniu? Są najnowsze prognozy IMGW
Zrzut ekranu/IMGW /Shutterstock

Tegoroczny lipiec w Polsce nie rozpieszcza miłośników ciepła. 

Na termometrach często widzimy wartości zaledwie nieco powyżej 20 stopni. Meteorolodzy co jakiś czas ostrzegają też przed wichurami lub burzami. 

Sierpień cieplejszy i z małą ilością opadów

Według Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), sierpień przyniesie wyraźną zmianę pogody. 

Słupki rtęci często będą wskazywać wartości sięgające 25—28 st. C, a może nawet więcej – wynika z prognoz długoterminowych. 

Najcieplej ma być jak zwykle na południu kraju, a najwyższe temperatury pojawią się w drugiej dekadzie miesiąca.

 

Sporo wskazuje też na to, że tegoroczny sierpień będzie cieplejszy od normy. 

Najwyższe dodatnie odchylenie temperatury względem poprzednich lat będzie na południu kraju. 

 

 Susza i zagrożenie pożarowe

Według prognoz długoterminowych sierpień ma być nie tylko cieplejszy, ale też suchszy od lipca. 

Opady będą poniżej normy, co może prowadzić do problemów z suszą i wzrostu zagrożenia pożarowego w lasach. 

 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: pogoda w Polsce

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