Jaka pogoda w sierpniu? Są najnowsze prognozy IMGW

RMF24

Prognozy długoterminowe nie pozostawiają złudzeń – na prawdziwie letnią aurę musimy jeszcze trochę poczekać. Według synoptyków, gorące dni mogą nadejść dopiero w sierpniu, który ma być cieplejszy od lipca.

Tegoroczny lipiec w Polsce nie rozpieszcza miłośników ciepła.

Na termometrach często widzimy wartości zaledwie nieco powyżej 20 stopni. Meteorolodzy co jakiś czas ostrzegają też przed wichurami lub burzami.

Sierpień cieplejszy i z małą ilością opadów

Według Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), sierpień przyniesie wyraźną zmianę pogody.

Słupki rtęci często będą wskazywać wartości sięgające 25—28 st. C, a może nawet więcej – wynika z prognoz długoterminowych.

Najcieplej ma być jak zwykle na południu kraju, a najwyższe temperatury pojawią się w drugiej dekadzie miesiąca.

IMGW

Sporo wskazuje też na to, że tegoroczny sierpień będzie cieplejszy od normy.

Najwyższe dodatnie odchylenie temperatury względem poprzednich lat będzie na południu kraju.

IMGW

Susza i zagrożenie pożarowe

Według prognoz długoterminowych sierpień ma być nie tylko cieplejszy, ale też suchszy od lipca.

Opady będą poniżej normy, co może prowadzić do problemów z suszą i wzrostu zagrożenia pożarowego w lasach.