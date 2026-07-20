Fala upałów w Grecji. Temperatura przekracza 40 stopni!

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Grecja przechodzi przez pierwszą w tym roku, trzydniową falę upałów. W poniedziałek w wielu miejscach kraju temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza - przekazał portal meteo.gr. Upały mają potrwać do środy - na czwartek prognozowane są opady deszczu.

Pierwsza w tym roku fala upałów, z jaką zmagają się Grecy, opanowała większość kraju. W poniedziałek w wielu miejscach temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza. Pewnym pocieszeniem dla mieszkańców tego kraju jest natomiast to, że taka pogoda nie utrzyma się długo.

Od czwartku z nieba zamiast żaru ma popłynąć deszcz. Prognozy wskazują jednak wyraźnie, że do tego czasu będzie upalnie. W poniedziałek najwyższe temperatury, czyli 41,1 stopni Celsjusza odnotowano w środkowej części Grecji.

Pierwsza fala upałów dopiero w drugiej połowie lipca jest nietypowa dla Grecji, zazwyczaj nawiedzały one ten kraj wcześniej - zaznaczyła agencja AFP. „W czerwcu przez Grecję przechodziły deszcze, a w lipcu silne wiatry, które powstrzymały wysoką temperaturę” - zauważa agencja.

W tym samym czasie, na przełomie czerwca i lipca, duża część Europy Zachodniej i Środkowej, w tym Polska, doświadczały rekordowych fal upałów.