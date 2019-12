Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła w poniedziałek zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna. I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf odpowiedziała na słowa prezydenta Andrzeja Dudy z niedzielnego wywiadu dla telewizji publicznej, w którym padło wiele krytycznych słów dot. sądownictwa. Saudyjska prokuratura poinformowała, że pięć osób zostało skazanych na karę śmierci, a trzy inne na wieloletnie więzienie w związku z zabójstwem dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w Stambule. Do sieci trafił nowy zwiastun filmu "Psy III. W imię zasad" w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Premiera planowana jest na 17 stycznia 2020 roku.

Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego uchyliła w poniedziałek zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna. Sędzia był zawieszony do 29 grudnia w orzekaniu przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego. Sam Paweł Juszczyszyn nie pojawił się dziś na posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej. Jego pełnomocnicy poinformowali, że nie uznają Izby za sąd.





Gersdorf odpowiada prezydentowi

Czas skończyć z narracją, że w tym całym sporze sędziowie walczą o swój status, że są niechętni zmianom i występują przeciw władzy; jest to całkowita nieprawda - zaznaczyła w oświadczeniu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf.

Andrzej Duda o wypowiedziach Małgorzaty Gersdorf: "Po prostu wstyd"

Duda: Na Zachód Europy płynie rzeka kłamstwa. Polska jest demonizowana





SN odracza rozpoznanie pytań o badanie niezależności KRS do 8 stycznia

Do 8 stycznia przyszłego roku Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego odroczyła rozpoznanie pytań prawnych dotyczących badania niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Powodem decyzji jest m.in. złożone niedawno stanowisko prokuratury w tej sprawie.



Mimo decyzji sądu, Mariusz Krasoń wciąż nie pracuje w krakowskiej prokuraturze

Prokuratura nie realizuje orzeczenia sądu o przywróceniu mnie do pracy - mówi w RMF FM Mariusz Krasoń. Ten prokurator został w maju karnie delegowany z Prokuratury Regionalnej w Krakowie do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu.



13. emerytura z pieniędzy dla niepełnosprawnych. Prezydent podpisał ustawę

W piątek 20 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i niektórych innych ustaw.

Morawiecki: Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 rok bez deficytu

Budżet na 2020 rok ma być zrównoważony. Dochody i wydatki mają wynieść po około 435,3 mld zł - mówił na konferencji po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu tłumaczył, że w projekcie budżetu dokonano zmian m.in. zwiększono wydatki na służbę zdrowia.

Zabójstwo dziennikarza w konsulacie. Pięć osób skazanych na karę śmierci

Saudyjska prokuratura poinformowała, że pięć osób zostało skazanych na karę śmierci, a trzy inne na wieloletnie więzienie w związku z zabójstwem dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w Stambule.

Odnaleziono ciało pilota helikoptera, który zaginął w sobotę

Policja odnalazła helikopter i cało 61-letniego pilota, którego zaginięcie zgłosiła wczoraj jego partnerka. Mężczyzna wystartował w sobotę z terenu jednego z hoteli koło Ostródy i miał dolecieć do lotniska koło Płońska na Mazowszu.





Nowy zwiastun trzeciej części "Psów". Premiera już niedługo!

Do sieci trafił nowy zwiastun filmu "Psy III. W imię zasad" w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Premiera planowana jest na 17 stycznia 2020 roku.