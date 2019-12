Zarzuty niezatrzymania się do kontroli i czynnej napaści na funkcjonariusza postawiła prokuratura 27-latkowi, który w piątek wieczorem w Częstochowie uciekał samochodem przed policją, próbował potrącić funkcjonariuszy i został przez nich postrzelony. Mężczyzna doznał niegroźnych obrażeń. Dziś został wypisany ze szpitala. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

REKLAMA