W piątek poznaliśmy skład nowego bloku, który zamierza wystartować w wyborach parlamentarnych. SLD, Wiosna i Lewica Razem wystąpią wspólnie jako Lewica - poinformował szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Dziś mija trzy tygodnie od prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, zgodnie z którym Kancelaria Sejmu powinna ujawnić listy poparcia kandydatów do KRS. Zgodnie z treścią wyroku miała to zrobić niezwłocznie - zwleka do tej pory. Górnicza Solidarność wysyła list ostrzegawczy do premiera. "Sytuacja w górnictwie grozi wybuchem kryzysu" - piszą. Chodzi o porozumienie ze spółką Tauron Wydobycie - tylko częściowe, bo nie zgadza się na nie Sierpień' 80. Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu prawdopodobnie gazu w kamienicy przy ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej. W budynku uszkodzone są okna i ścianki działowe. Jego stan oceni nadzór budowlany. W piątek trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3 nawiedziło w piątek Grecję - wstrząsy wyczuwalne były w stolicy, gdzie ludzie w panice wybiegali z budynków. Trwa spór o strącony w czwartkowy wieczór przez amerykański okręt bojowy dron. Donald Trump twierdzi, że dron był irański, zaś szef irańskiego MZS utrzymuje, że żadnego drona nie stracili. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje piątku!

