W niedzielę we Włoszech zmarła trzecia osoba, która była zarażona koronawirusem. Dwóch polskich wspinaczy zginęło pod Małym Kieżmarskim Szczytem w Tatrach słowackich. Ich ciała odnaleziono w sobotę. Dawid Kubacki zajął czwarte, a Kamil Stoch dziewiąte miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnovie. Szefowa kampanii Andrzeja Dudy Jolanta Turczynowicz-Kieryłło odpierała w weekend zarzuty dotyczące pogryzienia mężczyzny w 2018 roku. Sprawę nagłośniła "Gazeta Wyborcza". Oto nasze podsumowanie najważniejszych wydarzeń weekendu!

Trzecia ofiara śmiertelna koronawirusa we Włoszech

Karetka przed szpitalem we włoskiej miejscowości Codogno / Andrea Fasani / PAP/EPA





We Włoszech zmarła trzecia osoba, która była zarażona koronawirusem. To pacjentka szpitala w mieście Crema w Lombardii, która przebywała na oddziale onkologii.

W słowackich Tatrach znaleziono ciała Polaków

Dwóch polskich wspinaczy zginęło pod Małym Kieżmarskim Szczytem w Tatrach słowackich. 35- i 37-latek nie wrócili w piątek ze wspinaczki.

Nie żyje Tomasz Maszczyk, wieloletni dziennikarz RMF FM. "Był bardzo dobrym człowiekiem"

Zmarł Tomasz Maszczyk, wieloletni dziennikarz i reporter RMF FM.

Dokąd płynie polska Marynarka Wojenna? Mocne i gorzkie słowa jej byłego Inspektora

"Od 35 lat próbujemy czy udajemy, że chcemy pozyskać nowe okręty podwodne i w dalszym ciągu ich nie pozyskaliśmy. (...) Seneka powiedział kiedyś, że jak nie wiesz, do jakiego portu płyniesz, to żaden wiatr nie jest dobry. I wydaje mi się, że w tej chwili mamy taką sytuację" - tak o stanie Marynarki Wojennej mówi RMF FM kontradmirał Mirosław Mordel. To pierwszy wywiad byłego Inspektora Marynarki Wojennej od czasu głośnej dymisji w czerwcu 2018 roku.

Szefowa kampanii Andrzeja Dudy odpiera zarzuty ws. pogryzienia mężczyzny

"Gazeta Wyborcza" sięgnęła dzisiaj bruku; stanęła po stronie damskiego boksera przeciwko matce broniącej dziecko - napisała na Twitterze szefowa kampanii Andrzeja Dudy Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. Odniosła się do artykułu, w którym opisano, jak ugryzła w rękę mieszkańca Milanówka.

Turczynowicz-Kieryłło: Gdybym nie ugryzła tego człowieka, skutki mogłyby być dużo gorsze

Śmierć 6 policyjnych psów. Znamy przyczynę awarii ciepłowniczej

Luka między betonowymi płytami, którymi przykryty był kanał ciepłowniczy, była powodem awarii, w wyniku której zginęło wczoraj 6 policyjnych psów.



PŚ w skokach narciarskich: Kubacki tuż za podium

Dawid Kubacki zajął czwarte, a Kamil Stoch dziewiąte miejsce w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnovie. Zwyciężył prowadzący po pierwszej serii Austriak Stefan Kraft.







Harry i Meghan na wiosnę stracą prawo do nazwy SussexRoyal

Książę Harry i księżna Meghan na wiosnę, gdy formalnie ustąpią z roli wyższych rangą członków rodziny królewskiej, przestaną używać marki SussexRoyal, pod którą zamierzali prowadzić swoją dalszą działalność, poinformował w piątek wieczorem ich rzecznik.