Do dramatycznego w skutkach pożaru doszło w budynku Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu: jedna osoba nie żyje, dziewięć zostało rannych. Straż pożarna nadal przeszukuje budynek. Bliscy osób, które zginęły po zawaleniu się pawilonu Międzynarodowych Targów Katowickich, otrzymają odszkodowania. Po 13 latach od zdarzenia doszło do zawarcia porozumienia w tej sprawie. Rząd szuka dodatkowych pieniędzy. Do Sejmu trafił projekt ustawy podnoszącej o 10 proc. akcyzę na alkohol i wyroby tytoniowe. Poszukiwanie dodatkowych pieniędzy szczególnie mocno mogą odczuć osoby niepełnosprawne. Posłowie PiS chcą, by środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zostały przekazane na trzynaste emerytury. Co jeszcze wydarzyło się w czwartek? Dowiesz się z Podsumowania Dnia RMF FM.

