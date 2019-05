Wielkie poruszenie wywołała sobotnia premiera dokumentu "Tylko nie mów nikomu". W filmie zostały przedstawione przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Do dokumentu odnieśli się ludzie Kościoła - m.in. prymas Polski. Weekend upłynął pod znakiem konwencji wyborczych. Jarosław Kaczyński zapewniał m.in., że jego partia przygotowała zmiany w Kodeksie karnym, według których przestępstwa pedofilii będą karane dużo surowiej niż obecnie. Mocne słowa padły podczas konwencji Wiosny, gdzie Robert Biedroń powiedział, że "Polska nie jest krajem dla kobiet, jest krajem dla biskupów i działaczy partyjnych PiS". Co jeszcze się działo? Oto nasze podsumowanie weekendu.

Wypadek na rajdzie. Samochód wpadł do kanału, 2 ofiary śmiertelne

Tragiczny wypadek podczas Rajdu Żuławskiego w miejscowości Błotnik na Pomorzu. Samochód wpadł do kanału, zginęły 2 osoby.



Szokujący film o pedofilii w Kościele. Jest reakcja prymasa

Poruszający dokument pt. "Tylko nie mów nikomu" miał w sobotę premierę na oficjalnym profilu Tomasza Sekielskiego na kanale YouTube. W filmie zostały przedstawione przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Głos w sprawie zabrał prymas Polski abp Wojciech Polak.



Jarosław Kaczyński: Nie będzie "zawiasów" za pedofilię. Będą surowe kary: być może nawet do 30 lat więzienia

"Przygotowaliśmy zmiany w Kodeksie karnym, gdzie te przestępstwa (pedofilii) będą karane dużo surowiej niż obecnie" - ogłosił Jarosław Kaczyński podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie.

"Nie będzie ‘zawiasów’, będą surowe kary - być może nawet do 30 lat więzienia" - zapowiedział.

Odnosząc się natomiast do problemu pedofilii w Kościele, prezes PiS zaznaczył, że "przestępstwa - bo to były przestępstwa szczególnie odrażające - niektórych, nielicznych księży" nie mogą stanowić podstawy do ataku na Kościół.

Beata Szydło: Od poniedziałku jestem na urlopie. Po co do PE? Tak to jest w życiu polityka, że często trzeba podejmować nowe wyzwania

"Tak to jest w życiu polityka, że bardzo często trzeba podejmować nowe wyzwania. Skoro jest takie oczekiwanie, jest taka potrzeba... Muszę też powiedzieć, że są to nowe doświadczenia, które chciałabym w tej chwili realizować" - tak Beata Szydło odpowiedziała na pytanie Krzysztofa Ziemca w RMF FM o to, dlaczego zdecydowała się kandydować do Parlamentu Europejskiego. Wskazała również na "doświadczenia, które wypływają z mojej pracy w fotelu premiera, kiedy miałam okazję bardzo mocno uczestniczyć w sprawach toczących się w Brukseli". "Wiem doskonale, że potrzebna tam jest dobrze przygotowana, zdeterminowana do obrony polskich interesów ekipa rządowa" - zaznaczyła wicepremier.

Poinformowała również, że od poniedziałku będzie na urlopie.

"Zdecydowaliśmy, że ministrowie, którzy kandydują (w wyborach do Parlamentu Europejskiego), będą brali na czas tych ostatnich dwóch tygodni urlopy" - wyjaśniła.

"Ja przede wszystkim będę walczyć o to, żeby Polska i Polacy byli traktowani na równi z innymi państwami członkowskimi (UE)" - tak natomiast Beata Szydło odpowiedziała na pytanie Krzysztofa Ziemca o to, o co zamierza walczyć w Parlamencie Europejskim.

"Tej równości brakuje, chociażby w tak prozaicznych bardzo często sprawach jak na przykład różna jakość produktów: (...) mimo że ten sam towar, ta sama nazwa, ta sama firma produkująca - to jakość gorsza" - mówiła. "Ale ta równość dotyczy również i tych spraw ważniejszych, to znaczy równego traktowania Polski jako państwa członkowskiego i Polaków jako Europejczyków" - podkreśliła była szefowa polskiego rządu.

Biedroń: W Polsce tylko jedna kobieta jest dobrze traktowana – Matka Boska

"Dziś Polska nie jest krajem dla kobiet, jest krajem dla biskupów i działaczy partyjnych PiS" - mówił w sobotę Robert Biedroń. "Jest tylko jedna kobieta, która jest w Polsce naprawdę dobrze traktowana. Wystarczy, że domalujesz jej tęczę nad głową i od razu w twoim domu zjawia się policja" - dodał.



Zabójstwo w szkole podstawowej: 15-latek skierowany do schroniska dla nieletnich

15-latek, który w piątek śmiertelnie ranił nożem swojego rówieśnika w jednej ze szkół w Warszawie, został skierowany do schroniska dla nieletnich - to decyzja stołecznego sądu rodzinnego. Tam będzie czekał na decyzje śledczych w jego sprawie.



Zabójstwo 15-latka w Lubinie: Są zarzuty dla trzech mężczyzn

Są zarzuty dla trzech młodych mężczyzn w związku ze śmiercią 15-latka w Lubinie. W nocy z piątku na sobotę chłopiec bawił się ze znajomymi na lubińskich błoniach. W pewnym momencie doszło do kłótni z mężczyznami w wieku 19, 21 i 23 lat. 15-latek został ugodzony nożem i zmarł.



Przełomowa decyzja papieża. Pozwolił na organizowanie pielgrzymek do Medjugorje

Papież Franciszek zgodził się na organizowanie pielgrzymek do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie - poinformował w niedzielę wizytator Stolicy Apostolskiej dla tamtejszej parafii arcybiskup Henryk Hoser oraz nuncjatura apostolska w Sarajewie.



Twoje Niesamowite Miejsce: Miasto na Szlaku Kultur Kresowych. Byliśmy w Biłgoraju!

Biłgoraj Twoim Miastem w RMF FM Jacek Skóra, RMF FM

Mający niewiele ponad 27 tysięcy mieszkańców Biłgoraj powstał w 1578 roku jako miasto prywatne, dzięki staraniom Adama Gorajskiego. Prawa miejskie nadał mu król Stefan Batory w przywileju lokacyjnym, wydanym we Lwowie 10 września 1578 roku. Biłgoraj położony jest w południowej części województwa lubelskiego, w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego na trasie Warszawa - Lublin - Przemyśl. Przebiega również przez niego szerokotorowa linia hutniczo-siarkowa, łącząca kraje dawnego Związku Radzieckiego ze Śląskiem. Nieopodal znajduje się granica z Ukrainą. To wyjątkowe miejsce było dziś Twoim Miastem w RMF FM!





Pakistan: Strzelanina w luksusowym hotelu. Ewakuowano gości Uzbrojeni napastnicy wdarli się w sobotę do pięciogwiazdkowego hotelu w portowym Gwadarze w pakistańskiej prowincji Beludżystan. Doszło do strzelaniny z policjantami znajdującymi się wewnątrz budynku. Zginęło 4 pracowników hotelu i żołnierz. czytaj więcej

Burkina Faso: Atak na kościół, nie żyje 6 osób

Sześć osób zostało zabitych w ataku na kościół katolicki w mieście Dablo w środkowo-północnej części Burkina Faso - podała agencja AFP.



Dziennikarz RMF FM laureatem "Nagrody Dziennikarzy Małopolski"

Dziennikarz RMF FM Przemysław Skowron został laureatem "Nagrody Dziennikarzy Małopolski". Otrzymał on statuetkę w kategorii "materiał radiowy" za cykl "Dorwać Bestię". Ponadto w innych kategoriach byli nominowani inni dziennikarze RMF FM: Michał Rodak oraz Krzysztof Berenda.





Twoje Niesamowite Miejsce: Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem

"Zakopiański Teatr to ‘Teatr - schronisko’ dla teatrałów; tj. wszystkich ludzi odczuwających wciąż żywą potrzebę obcowania ze sztuką" - czytamy na stronie internetowej Teatru Witkacego. To miejsce magiczne, tajemnicze, nieoczywiste i transcendentne, jednym słowem: wyjątkowe. My wybieramy się na spacer po pomieszczeniach, do których widz zazwyczaj nie ma dostępu. Do miejsc, w których bije serce teatru.