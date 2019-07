Brakiem porozumienia zakończyły się rozmowy górników z kopalni Janina i zarządu spółki Tauron Wydobycie - to jedna z kluczowych informacji dnia. W poniedziałek dowiedzieliśmy się też, że nawet dwa dni może potrwać szczegółowa analiza informacji zebranych przez służby w sprawie zaginięcia 5-letniego Dawida Żukowskiego. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji dnia.

Poniedziałek obfitował w ważne informacje / Adam Warżawa/Rafał Guz/Jacek Skóra/Mateusz Chłystun / PAP

Analiza informacji ws. zaginięcia 5-letniego Dawida może potrwać nawet dwa dni

Nawet dwa dni może potrwać szczegółowa analiza wszystkich informacji zebranych dotąd w sprawie zaginięcia 5-letniego Dawida z Grodziska Mazowieckiego - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Poszukiwania chłopca rozpoczęły się w środę o północy. Kilka godzin wcześniej 5-latek został zabrany przez ojca. Ten mężczyzna odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Do dziś nie wiadomo, co stało się z dzieckiem.

Kto wykona przekop Mierzei Wiślanej? Na razie nie wiadomo

Urząd Morski w Gdyni - wbrew zapowiedziom - nie wyłonił w poniedziałek wykonawcy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Przetarg trwa. W grze pozostaje sześć z siedmiu firm, które w nim wystartowały.



Jeszcze kilka dni temu Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiadało, że w poniedziałek zostanie ogłoszony wykonawca. Dlaczego więc nie udało się go wybrać? Wprost na to pytanie nikt odpowiedzieć nie chce. Urzędnicy tłumaczyli, że stosowana jest tak zwana odwrócona procedura wyboru. Wskazanie wykonawcy teraz - ze względu na przepisy - nie było nawet możliwe - twierdzą.

Do niedzieli gotowe ma być rozporządzenie ws. zamrożenia cen prądu

Ministerstwo Energii zapowiada, że do najbliższej niedzieli wyda rozporządzenie, które uruchomi działanie ustawy o zamrożeniu cen prądu. Resort zobligowany jest do tego ustawą. Problem w tym, że - jak do tej pory - wiele terminów nie było dotrzymywanych.



Ministerstwo tym razem zapewnia, że na pewno wszystko się uda.

Bez porozumienia między górnikami a zarządem spółki Tauron Wydobycie

Bez porozumienia zakończyły się rozmowy górników z kopalni Janina w Libiążu i związków zawodowych z zarządem spółki Tauron Wydobycie. Górnicy chcą więcej zarabiać. Dziś przedstawili zarządowi swoje postulaty.



Pikieta przed siedzibą firmy Amazon: "Pracujemy na gorszych zasadach niż w Niemczech"

Grupa pracowników firmy Amazon - amerykańskiego giganta sprzedaży internetowej - pikietowała w poniedziałek przed magazynem w Sadach pod Poznaniem. Namawiała innych pracowników - np. wychodzących na przerwę - do wzięcia udziału w referendum strajkowym.



We wtorek oraz w środę - referendum strajkowe - ma odbyć się również w innych centrach logistycznych firmy Amazon w Polsce.



Sztab kryzysowy w Skawinie. "Śmierdzi tak, że trzeba zamykać okna"

Burmistrz małopolskiej Skawiny powołał sztab kryzysowy. Chodzi o fetor pochodzący z pobliskich zakładów. Jest lato, ciepło. W niektóre miejscach tak śmierdzi, że trzeba zamykać okna. "Nie da się wyjść nawet do ogrodu" - usłyszał od mieszkańców reporter RMF FM Marek Wiosło.



Problem powraca co jakiś czas, najczęściej późnym wieczorem i nad ranem. Gmina zainstalowała własne czujniki na terenach przesyłowych dawnej Huty Aluminium.



Liga Narodów: Polscy siatkarze z brązem

Polscy siatkarze zajęli trzecie miejsce w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chicago, pokonując Brazylijczyków 3:0 (25:17, 25:23, 25:21). W tym meczu na ławce trenerskiej biało-czerwonych zabrakło Vitala Heynena. Bartosz Bednorz, najlepiej punktujący siatkarz turnieju finałowego Ligi Narodów, znalazł się w "Drużynie Marzeń" imprezy , ogłoszonej tuż po jej zakończeniu przez światową federację (FIVB). Najlepszym zawodnikiem (MVP) Final Six został Amerykanin Matthew Anderson.

