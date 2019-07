Ministerstwo Energii zapowiada, że do najbliższej niedzieli wyda rozporządzenie, które uruchomi działanie ustawy o zamrożeniu cen prądu.

Ministerstwo Energii zapowiada, że do niedzieli wyda rozporządzenie, ktore uruchomi działanie ustawy o zamrożeniu cen prądu / Darek Delmanowicz / PAP

Zobacz również: Ustawa o zamrożeniu cen prądu wciąż nie działa

Resort do wydania rozporządzenia do niedzieli jest zobligowany ustawą. Problem w tym, że - jak do tej pory - wiele terminów nie było dotrzymywanych.

Ministerstwo Energii tym razem zapewnia, że na pewno wszystko się uda.

Eksperci z kolei odpowiadają, że istnieje ryzyko, że rozporządzenie może być tymczasowe. Co oznacza, że może być jeszcze poprawiane i uzupełniane - tak jak poprzednie.

Chaos związany z cenami prądu zaczął się pod koniec grudnia ubiegłego roku. Sejm w ciągu jednego dnia uchwalił ustawę o zamrożeniu cen prądu. Ustawa zadziałała jednak częściowo: dla gospodarstw domowych, ale nie dla firm, samorządów, szkół, czy szpitali. Do teraz nie wiadomo, ile mają płacić za prąd.

Resort energii nie potrafi jednak dać gwarancji, że rozporządzenie problem zakończy.