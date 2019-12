Odpowiedź marszałka Senatu na list wiceprzewodniczącej KE to jeden z tematów weekendu. Komisja Europejska zwróciła się o wstrzymanie prac nad projektem ustawy dotyczącym sądów do czasu przeprowadzenia konsultacji. Tomasz Grodzki zapewnił, że Senat należycie rozpatrzy wszelkie projekty aktów prawnych mogące zagrażać praworządności. W weekend nie brakowało także informacji sportowych: w Engelbergu odbyły się dwa konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. W sobotę pierwsze miejsce zajął Polak - Kamil Stoch. O czym jeszcze się mówiło? Oto nasze podsumowanie weekendu.

Jest odpowiedź marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego na list wiceprzewodniczącej KE

Senat należycie rozpatrzy wszelkie projekty aktów prawnych mogące zagrażać praworządności - zapewnił marszałek Senatu Tomasz Grodzki w liście do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Viery Jourovej. List marszałka to odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej.

Czy Kościół będzie mediatorem w sporze dot. sądów? Prymas: Zawsze powinniśmy być gotowi

"Myślę, że do takiego wspólnego rozmawiania zawsze powinniśmy być gotowi, ja także" - tak Prymas Polski abp Wojciech Polak odpowiedział w RMF FM na pytanie, czy przedstawiciel polskiego Kościoła może włączyć się w spór dot. sądów w roli mediatora. "Myślę, że ważniejszą rzeczą jest ochota i chęć tych, którzy stają dziś naprzeciw siebie, żeby właśnie oni szukali też tego dobra i pojednania. Żeby naprawdę w tym wzajemnym dialogu budować tę rzeczywistość, bo tak jak widzimy, jest ona naprawdę społecznie napięta. I niedobrze jest, kiedy doświadczamy tego, że stajemy bardzo mocno jedni przeciw drugim" - dodał hierarcha, który był sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca.

MSZ o wypowiedzi Putina: To zaprzepaszczenie dorobku jego poprzedników

Wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące II wojny światowej nawiązują do propagandy z czasów totalitaryzmu stalinowskiego - oświadczyło polskie MSZ. Słowa Putina są zaprzepaszczeniem dorobku jego poprzedników, szukających drogi prawdy i pojednania w stosunkach polsko-rosyjskich - wskazał resort. Prezydent Rosji ponownie skrytykował w piątek wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski.

Zareagował także IPN

Każdy szanujący fakty rozumie, jak wielkie znaczenie dla rozpalenia światowego konfliktu miała współpraca Związku Sowieckiego i Rzeszy Niemieckiej - napisał IPN w oświadczenie wydanym w związku z wypowiedziami prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.



PŚ w skokach narciarskich w Engelbergu

Kamil Stoch wygrał w sobotę konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu. Drugie miejsce w Szwajcarii zajął Austriak Stefan Kraft, a trzecie Niemiec Karl Geiger. Na ósmej pozycji uplasował się Piotr Żyła.



W niedzielę na podium nie było żadnego reprezentanta Polski. Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce. Zwyciężył Ryoyu Kobayashi, który na półmetku zajmował siódmą lokatę. Japończyk objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej.



Ewakuowano jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie. Są zatrzymani

W sobotę wieczorem ewakuowano jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzewanych o zamiar przeprowadzenia ataku terrorystycznego. W niedzielę policja poinformowała, że zatrzymani w związku z wieczorną ewakuacją jarmarku złożyli wyjaśnienia, ale nie zostali aresztowani. Jak przekazała, ewakuacja podyktowana była szczególnym wyczuleniem służb.





Simone Moro w RMF FM: Moro w RMF FM: Fascynują mnie nowe wyzwania

Zimowe zdobycie dwóch ośmiotysięczników w Karakorum - Gaszerbruma I i Gaszerbruma II - to ambitny styczniowy cel Simone Moro i Tamary Lunger. Para himalaistów jest już w Pakistanie. Włosi spędzili ostatnie 4 tygodnie przed wyprawą, biorąc udział w eksperymencie naukowym w nowoczesnej komorze hiperbarycznej terraXcube w centrum badawczym we włoskim Bolzano. Można w niej odtworzyć ekstremalne warunki atmosferyczne panujące w najwyższych górach. Pomaga też przygotować organizm do wysiłku podczas wyprawy. 52-letni Moro jest rekordzistą - jedynym himalaistą w historii, który dokonał pierwszych zimowych wejść na cztery ośmiotysięczniki. Nie rezygnuje jednak z kolejnych wyzwań. "Łączone wejście na dwa ośmiotysięczniki zimą, czego nikt wcześniej nie dokonał, może pomóc inaczej spojrzeć na przyszłość zimowego himalaizmu. Mam na myśli także to, co nas czeka po pierwszym zimowym zdobyciu K2, a mam nadzieję, że stanie się to teraz. Modlę się o to. Wtedy zakończymy tę grę i nie będziemy musieli więcej o tym myśleć. Będziemy mogli zająć się wejściami zimowymi w stylu alpejskim, nowymi drogami, trawersami" - mówił Włoch przed wylotem na wyprawę w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Rodakiem.