Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova ma za sobą serię spotkań w Warszawie. Rozmowy dotyczyły reform sądownictwa w Polsce i praworządności, w tym także ustawy mającej dyscyplinować sędziów. Także we wtorek Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w Strasburgu rezolucję ws. funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce. To był również kolejny dzień niepokojących informacji ws. epidemii koronawirusa. Pojawiły się problemy związane z ewakuacją Polaków z chińskiego miasta Wuhan i okolic. Ministerstwo Zdrowia i NFZ wydały zaś zalecenia placówkom prowadzącym oddziały chorób zakaźnych ws. procedur stosowanych w przypadku zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Co jeszcze się działo? To nasze podsumowanie dnia.

