W piątek wciąż nie cichnie sprawa przelotów rodziny Marka Kuchcińskiego rządową maszyną. Marszałek Sejmu będzie musiał za nie zapłacić – tak zadecydował Jarosław Kaczyński. Prezes PiS ocenił sytuację jako niedopuszczalną i wymógł na Kuchcińskim, żeby kwotę równą kosztom podróży przeznaczył na cele charytatywne. W związku z doniesieniami o „rodzinnych” przelotach Kuchcińskiego klub PO-KO domaga się jego dymisji. W piątek Ministerstwo Energii poinformowało, że mali przedsiębiorcy, samorządy oraz szpitale mogą do północy w poniedziałek składać oświadczenia do firm energetycznych, by utrzymać niższą cenę prądu w drugim półroczu tego roku. Tym samym, przedłużony został termin składania dokumentów. Z powodu wysokiej temperatury w polskich rzekach utrzymuje się niski poziom wody - w niektórych miejscach jest on już alarmujący. Jak przyznają hydrolodzy: "Sytuacja z dnia na dzień jest coraz trudniejsza". Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje piątku!

