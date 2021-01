Rząd zmienia plan szczepień przeciw Covid-19. Jak poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pierwszy etap został podzielonych na trzy podgrupy: seniorów 60+, osoby z chorobami przewlekłymi oraz nauczyciele i przedstawicieli służb mundurowych.

Zdj. ilustracyjne / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Zmienia się kolejność szczepień przeciw Covid-19 - ogłosił na konferencji szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pierwszy etap został podzielony na trzy podgrupy.

Pierwsza to seniorzy powyżej 60. roku życia.

Druga to osoby z chorobami przewlekłymi - czyli m.in. dializowane, po przeszczepach, chore na nowotwory.



Trzecia grupa to nauczyciele i służby mundurowe. Do tej ostatniej grupy zaliczono żołnierzy, policjantów, strażników granicznych, funkcjonariuszy ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, straży pożarnej (w tym strażacy ochotnicy), SOP, Służby Więziennej, ITD, straży ochrony kolei, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.



Szef Kancelarii Premiera przyznał, że w ostatnim czasie do resortu zdrowia i KPRM wpłynęło szereg uwag i wniosków dotyczących ustalonej kolejności szczepień, m.in. ze strony Rady ds. Medycznych przy Premierze Mateuszu Morawieckim. Szczególnie dużo takich wniosków dotyczyło preferencyjnego i właściwego potraktowania osób chorych na choroby przewlekłe - dodał Dworczyk.



Jak mówił, w każdym procesie decyzyjnym mogą pojawić się błędy, które trzeba skorygować. I dzisiaj korygujemy ten nasz błąd i przedstawiamy zweryfikowany i skorygowany etap pierwszy szczepień przeciw Covid-19. Dokonaliśmy, zgodnie z sugestiami Rady Medycznej (...), podziału etapu pierwszego na trzy części - poinformował szef KPRM.



Szef Kancelarii Premiera zaznaczył, że utrzymana zostaje możliwość wcześniejszego szczepienia, niż to wynika z wieku, dla osób, które posiadają pewne schorzenia. Osoby takie muszą się zgłosić do swego lekarza prowadzącego po skierowanie na szczepienie i wówczas mogą otrzymać zabieg wcześniej.



Szczepienia grupy pierwszej rozpoczną się 25 stycznia

Dworczyk przypomniał, że w piątek 22 stycznia o godz. 6 rano rusza system rejestracji na szczepienie i infolinia dla seniorów powyżej 70. roku życia. Zgodnie z zapowiedzią szczepienie wszystkich seniorów powyżej 70. roku życia ma ruszyć 25 stycznia.



Dworczyk powiedział też, że wolnych terminów szczepień, które zostaną zrealizowane do końca I kwartału "nie jest tak dużo jak byśmy chcieli". To jest związane z ograniczonym dostępem do szczepionek, które pozyskujemy w ramach umowy unijnej, która powoduje, że do wszystkich krajów wspólnoty szczepionki są dostarczane proporcjonalnie w podobnym czasie - stwierdził.



Wyraził nadzieję, że jeszcze w pierwszym kwartale zostaną zarejestrowane szczepionki od kolejnych producentów. Wtedy tych terminów będzie więcej - zaznaczył. Prosimy o zrozumienie tego, że nie we wszystkich częściach Polski i nie dla wszystkich zainteresowanych seniorów tych terminów będzie dostatecznie dużo - powiedział Dworczyk.