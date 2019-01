Wielki sukces "Zimnej wojny" w reż. Pawła Pawlikowskiego! Film jest nominowany do Oscara w trzech kategoriach. Obraz ma szansę na statuetki w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny", "najlepszy reżyser" i "najlepsze zdjęcia". Laureatów Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej poznamy 24 lutego. W tym roku Oscary zostaną przyznane po raz 91.

Zdjęcie z planu filmu „Zimna wojna"

O Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny - poza "Zimną wojną - powalczy meksykańska "Roma" Alfonso Cuarona, libańskie "Kafarnaum" Nadine Labaki, niemiecki "Never Look Away" Floriana Henckela von Donnersmarcka i japoński film "Złodziejaszki" Hirokazu Koreedy.

Nominację za zdjęcia do "Zimnej wojny" otrzymał operator Łukasz Żal. Paweł Pawlikowski ma zaś szansę za nagrodę w kategorii "najlepszy reżyser".



Łukasz Żal za zdjęcia był nominowany także do m.in. prestiżowej nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (ASC Award).



Pawlikowski został za reżyserię filmu został nagrodzony także w Cannes. Filmowiec jest już laureatem Oscara za "Idę".

"Zimna wojna", najnowszy film twórcy nagrodzonego Oscarem za "Idę", opowiada historię wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią ze sobą być i jednocześnie nie mogą być bez siebie. W ich role wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc. Wydarzenia pokazane w "Zimnej wojnie" rozgrywają się latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.

Paweł Pawlikowski jest reżyserem i autorem scenariusza, napisał go wraz z nieżyjącym już Januszem Głowackim przy współpracy z Piotrem Borkowskim. Za scenografię do filmu odpowiadają Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal.

Zdjęcia do filmu powstały między styczniem a sierpniem 2017 roku. Ekipa kręciła film w Polsce, we Francji i Chorwacji. Producentem filmu jest Ewa Puszczyńska ze studia OpusFilm, a dystrybutorem firma Kino Świat.

Oto cała lista nominowanych do Oscarów 2019:



FILM

"Czarna Pantera"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"Green Book"

"Faworyta"

"Roma"

"Vice"

"Narodziny gwiazdy"



REŻYSER



Spike Lee - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Paweł Pawlikowski - "Zimna wojna"

Yorgos Lanthimos - "Faworyta"

Alfonso Cuarón - "Roma"

Adam McKay - "Vice"



AKTORKA

Yalitza Aparicio - "Roma"

Glenn Close - "Żona"

Olivia Colman - "Faworyta"

Lady Gaga - "Narodziny gwiazdy"

Melissa McCarthy - "Can You Ever Forgive Me"



AKTOR

Christian Bale - "Vice"

Rami Malek - "Bohemian Rhapsody"

Viggo Mortensen - "Green Book"

Bradley Cooper - "Narodziny gwiazdy"

Willem Dafoe - "At Eternity's Gate"

AKTOR DRUGOPLANOWY



Mahershala Ali - "Green Book"

Adam Driver - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Sam Elliott - "Narodziny gwiazdy"

Richard E. Grant - "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell - "Vice"



AKTORKA DRUGOPLANOWA



Amy Adams - "Vice"

Marina De Tavira - "Roma"

Regina King - "Gdyby ulica Beale umiała mówić"

Emma Stone - "Faworyta"

Rachel Weisz - "Faworyta"



SCENARIUSZ ORYGINALNY



"Faworyta"

"Pierwszy reformowany"

"Green Book"

"Roma"

"Vice"



SCENARIUSZ ADAPTOWANY



"Ballada o Busterze Scruggsie"

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Can You Ever Forgive Me?"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Narodziny gwiazdy"



ANIMACJA



"Iniemamocni"

"Wyspa psów"

"Mirai"

"Ralph Demolka w Internecie"

"Spider-Man: Uniwersum"



FILM NIEANGLOJĘZYCZNY



"Kafarnaum"

"Zimna wojna"

"Roma"

"Manbiki Kazoku"

"Werk ohne Autor"



DOKUMENT

"Free Solo"

"Hale County This Morning, This Evening"

"Minding the Gap"

"Of Fathers and Sons"

"RBG"



ZDJĘCIA

"Zimna wojna"

"Faworyta"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"

"Werk ohne Autor"



MUZYKA

"Czarna Pantera"

"BlacKkKlansman"

"Gdyby ulica Beale umiała mówić"

"Wyspa psów"

"Mary Poppins powraca"



PIOSENKA



When A Cowboy Trades His Spurs For Wings - "Ballada o Busterze Scruggsie"

All the Stars - "Czarna pantera"

The Place Where Lost Things Go - "Mary Poppins powraca"

I'll Fight - "RBG"

Shallow - "Narodziny gwiazdy"



EFEKTY SPECJALNE



"Avengers: Wojna bez granic"

"Krzysiu, gdzie jesteś?"

"Pierwszy człowiek"

"Player One"

"Han Solo: Gwiezdne Wojny - historie"



CHARAKTERYZACJA



"Granica"

"Maria, królowa Szkotów"

"Vice"



SCENOGRAFIA

"Czarna Pantera"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Mary Poppins powraca"

"Roma"



KOSTIUMY



"Ballada o Busterze Scruggsie"

"Czarna Pantera"

"Faworyta"

"Mary Poppins powraca"

"Maria, królowa Szkotów"



MONTAŻ



"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Green Book"

"Vice"



DŹWIĘK



"Czarna Pantera"

"Bohemian Rhapsody"

"Pierwszy człowiek"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"



MONTAŻ DŹWIĘKU



"Czarna Pantera"

"Bohemian Rhapsody" "Pierwszy człowiek"

"Ciche miejsce"

"Roma"



FILM KRÓTKOMETRAŻOWY



"Detainment"

"Fauve"

"Marguerite"

"Mother"

"Skin"



KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT



"Black Sheep"

"Koniec gry"

"Lifeboat"

"A Night at the Garden"

"Period. End of Sentence"



KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA



"Animal Behaviour"

"Bao"

"Late Afternoon"

"One Small Step"

"Weekendy"