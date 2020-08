Co najmniej kilkanaście osób zostało rannych w wypadku autokaru na autostradzie A1 między węzłami Swarożyn i Stanisławie na Pomorzu, na wysokości Tczewa. Pojazdem podróżowała wycieczka z dziećmi.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Gorąca Linia RMF FM / RMF FM

Pierwsze zgłoszenie o wypadku dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Jak relacjonował nam słuchacz, pan Krystian, pojazd jest bardzo zniszczony. Na miejscu zatrzymywali się inni, którzy jechali na autostradzie. Pomagali wydostawać się ludziom z tego autobusu. Autobus dość mocno uszkodzony. Wyglądało to tak, że on wypadł z drogi na barierze, w autobusie nie było okien, musiał na pewno dachować, stoczył się z tej skarpy - ­mówił.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Gorąca Linia / RMF FM

Dwie osoby są w ciężkim stanie. Autokarem jechało w sumie ponad 30 osób. To przede wszystkim dzieci. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to autokar wycieczkowy, który miał dojechać do Trójmiasta.

Trwa akcja policji i strażaków. Na miejscu jest pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze potwierdzają relację naszego słuchacza: autokar dachował i przebił bariery.

Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Tak może być przez kilka godzin. Organizowane są objazdy.