Poważny wypadek w miejscowości Świniarsko w powiecie nowosądeckim w Małopolsce. Bus przewożący uczniów zderzył się z ciężarówką. Poszkodowanych zostało 26 osób - wśród nich są młodzi ludzie w wieku 16-17 lat. Informację z Gorącej Linii RMF FM potwierdzają nam służby.

Zdjęcia z miejsca wypadku / foto. Gorąca Linia RMF FM /

Z pierwszych informacji wynika, że doszło do czołowego zderzenia busa z ciężarówką oraz samochodem osobowym. Poszkodowanych zostało 27 osób, z czego większość podróżujących busem.

Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że busem jechała młodzież w wieku 16-17 lat.



Do wypadku doszło na niewielkiej trasie powiatowej pomiędzy Podrzeczem a Małą Wsią w powiecie nowosądeckim.



Na miejscu trwa akcja ratunkowa.



Wysłano tam 10 karetek oraz trzy śmigłowce LPR-u. Wśród poszkodowanych jest 7 osób w stanie ciężkim. Ranni zostali przewiezieni do szpitali w Nowym Sączu, Brzesku oraz w Gorlicach. Jedną osobę śmigłowiec transportuje do Krakowa.



Do wypadku doszło niedaleko miejscowości Świniarsko / Google Maps /