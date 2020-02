Tragiczny finał akcji ratunkowej po wstrząsie w Zakładach Górniczych "Rudna" na Dolnym Śląsku. Nie żyje jeden z poszukiwanych górników. W czasie zdarzenia pod ziemią było pięciu mężczyzn. Czwórka została wyciągnięta na powierzchnię i została im udzielona pomoc medyczna.

/ Grafika RMF FM

W momencie wstrząsu pod ziemią pracowało 5 górników, ratownikom udało się dotrzeć do 4 z nich. Cała czwórka została już wyciągnięta na powierzchnię. Trzech górników ma ogólne potłuczenia, jeden doznał urazu głowy i nogi. Wszyscy zostali już przekazani ratownikom medycznym i są w drodze do szpitala.

Jak informuje w rozmowie z reporterem RMF FM Anna Osadczuk z KGHM, ratownikom - po poszukiwaniach - udało się zlokalizować również piątego górnika, niestety nie udało się go uratować. Mężczyzna miał 35 lat i pracował w ZG "Rudna" od 2007 roku.

Do wstrząsu doszło przed godziną 13 w ZG "Rudna". Była to tzw. górnicza szóstka w 10 stopniowej skali. Decyzją KGHM-u została wprowadzona trzydniowa żałoba we wszystkich oddziałach.