13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zdiagnozowano w Polsce - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce wirusa mają 44 osoby.

Karetka pogotowia, oczekująca pod szpitalem przy ul. Koszarowej we Wrocławiu / Aleksander Koźmiński / PAP

Ministerstwo Zdrowia podało zaktualizowane informacje na temat zakażenia koronawirusem. W Polsce liczba osób zakażonych wzrosła do 44. To oznacza, że mamy 13 nowych przypadków. To największy przyrost zakażonych od początku zachorowań w Polsce.

Potwierdzone wyniki dotyczą dwóch osób z województwa mazowieckiego - chodzi o Warszawę, czterech osób z województwa lubelskiego, trzech osób z Dolnego Śląska (Wrocław i Oleśnica), trzech osób z województwa śląskiego (Sosnowiec, Chorzów, Zawiercie), a także zakażenie jednej osoby z województwa łódzkiego.

Polskie przypadki koronawirusa

Racibórz - 5 przypadków. Dwa przypadki potwierdzono 8 marca, kolejne trzy - dzień później. Wszyscy pacjenci są z Rybnika. Czworo z nich podróżowało tym samym środkiem transportu, a piąta osoba jest z rodziny jednego z zakażonych. Dwie osoby, które trafiły do szpitala w niedzielę, są "w sile wieku", a trzy kolejne - w średnim wieku.



Wrocław - 6 przypadki. 26-latek, który samolotem wrócił z Wielkiej Brytanii (obecność koronawirusa potwierdzona 6 marca). Druga osoba to 73-latek, pacjent w grupie ryzyka. Zakaził się po kontakcie z bliską osobą, która przyleciała z zagranicy (obecność koronawirusa potwierdzona 8 marca). Koronawirusa potwierdzono również u trzeciej osoby - 74-letniej kobiety. To rodzina starszego mężczyzny przebywającego w szpitalu (zakażenie potwierdzono 9 marca). Kolejny przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono u młodej kobiety (obecność koronawirusa potwierdzono 10 marca), która przebywa na domowej kwarantannie. Zakażenie u dwóch kolejnych osób potwierdzono 12 marca.



Warszawa - 5 przypadków. To Kobieta - obywatelka Hiszpanii, która do Polski przyleciała samolotem z Niemiec (zakażenie potwierdzone 8 marca). Oraz młody mężczyzna, który wrócił samolotem z Włoch (zakażenie potwierdzone 8 marca). Trzeci przypadek potwierdzono u dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosława Miki. Pozytywny wynik testu otrzymano po jego powrocie z Niemiec (zakażenie potwierdzone 10 marca). Dzień później koronawirusa potwierdzono u młodego mężczyzny - mieszkańca Pruszkowa, prywatnie syna wójta Nadarzyna. 12 marca zdiagnozowano kolejną osobę.



Ostróda - 4 przypadki. To 43-letnia kobieta, która podróżowała autokarem z Niemiec z pierwszym pacjentem z koronawirusem w Polsce (obecność koronawirusa potwierdzona 6). Mężczyzna przyjechał autokarem z Niemiec razem z "pacjentem zero" (obecność koronawirusa potwierdzona 7 marca). 11 marca koronawirusa potwierdzono u dwóch kobiet. Jak podają służby, obie czują się dobrze.



Szczecin - 2 przypadki. Małżeństwo pochodzące ze Stargardu, po sześćdziesiątce, które wróciło z północnych Włoch (zakażenie potwierdzone 6 marca).



Cieszyn - 2 przypadki. Kobieta, która wróciła z Włoch oraz mężczyzna, u którego zakażenie koronawirusem potwierdzono po powrocie z Niemiec (zakażenie potwierdzone 10 marca).



Kraków - 1 przypadek. To 60-letni mężczyzna, który wrócił z północnych Włoszech. (obecność koronawirusa potwierdzona 9 marca)



Zielona Góra - 1 przypadek. To pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce. Mężczyzna ma 66 lat i pochodzi z Cybinki. Przyjechał do Polski autokarem z Niemiec (zakażenie potwierdzone 4 marca).



Poznań - 2 przypadki. To kobieta w średnim wieku, która w ostatnim czasie miała kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Stan kobiety lekarze określają jako ciężki (zakażenie potwierdzone 9 marca). 11 marca koronawirusa potwierdzono u 25-letniej córki hospitalizowanej kobiety. Jej stan lekarze określają jako dobry. 25-latka z zawodu jest nauczycielką.



Bełżyce - 1 przypadek. Mężczyzna, mieszkaniec Niedrzwicy Dużej, w wieku 50-60 lat, mógł zarazić się od członka rodziny przebywającego wcześniej we Włoszech (zakażenie potwierdzone 10 marca).



Opole - 1 przypadek. Koronawirusa potwierdzono u mężczyzny z woj. opolskiego (potwierdzenie zakażenia 11 marca).



Lublin - 1 przypadek. Koronawirusa potwierdzono u kobiety (w wieku 50-60 lat) z Janowa Lubelskiego, którą odwiedził niedawno jej syn, przyjechał z Wielkiej Brytanii.



Łańcut - 1 przypadek. Pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa na Podkarpaciu dotyczy 57-letniej kobiety z Leżajska. Kobieta przebywa w szpitalu w Łańcucie. Pacjentka na oddział zgłosiła się 9 marca, obecność SARS-CoV-2 potwierdzono dwa dni później.



Oleśnica - 1 przypadek potwierdzony 12 marca.

Sosnowiec - 1 przypadek potwierdzony 12 marca.



Chorzów - 1 przypadek potwierdzony 12 marca.



Zawiercie - 1 przypadek potwierdzony 12 marca.





Liczba zakażeń koronawirusem w województwach:



Województwo śląskie - 11 przypadków. 5 w Raciborzu, 3 w Cieszynie, 1 w Chorzowie, 1 w Sosnowcu, 1 w Zawierciu;



Województwo warmińsko-mazurskie - 4 przypadki w Ostródzie;



Województwo dolnośląskie - 5 przypadków we Wrocławiu, 1 w Oleśnicy;



Województwo mazowieckie - 6 przypadków, 5 w Warszawie;



Województwo lubelskie - 2 przypadki. 1 w Lublinie i 1 w Bełżycach;



Województwo zachodniopomorskie - 2 przypadki w Szczecinie;



Województwo wielkopolskie - 2 przypadki w Poznaniu;



Województwo lubuskie - 1 przypadek w Zielonej Górze;



Województwo małopolskie - 1 przypadek w Krakowie;



Województwo opolskie - 1 przypadek Opolu;



Województwo podkarpackie - 1 przypadek Łańcucie;



Województwo łódzkie - 2 przypadki, jeden z nich w Łodzi.

Koronawirus, który od grudnia 2019 roku rozprzestrzenił się już na ponad 110 krajów, zabił na świecie ponad 4,6 tys. osób; zakażonych jest ponad 126 tysięcy. Największe ogniska epidemii znajdują się w Chinach, gdzie koronawirus pojawił się w pierwszej kolejności, a także we Włoszech, w Iranie i Korei Południowej. W Chinach kontynentalnych odnotowano ponad 80,7 tys. zakażonych i ponad 3100 zgonów, we Włoszech odpowiednio ponad 12,4 tys. i 827, w Iranie - 9 tys. i ponad 350, w Korei Płd. ponad 7,7 tys. i 61.