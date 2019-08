Nad Tatrami przeszła gwałtowna burza. Piorun uderzył w grupę turystów, którzy przebywali w okolicy Giewontu w Tatrach. Intensywne wyładowania miały miejsce także w innych rejonach Tatr. Wiadomo, że zginęły trzy osoby: dwoje dzieci i dorosły. Jest wielu rannych. W akcji uczestniczą cztery śmigłowce LPR.

Akcja ratownicza w Tatach / Grzegorz Momot / PAP

Grupa około 20 turystów była w rejonie masywu Giewontu, wtedy uderzył tam piorun. Kilka osób zostało poszkodowanych.



Około godziny 13:15 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w rejonie masywu Giewontu doszło do bardzo intensywnego wyładowania atmosferycznego. Wiemy, że w tym rejonie znajdowało się około 20 turystów - mówił nam po południu rzecznik policji w Zakopanem Roman Wieczorek.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie ratunkowe prowadzi jednocześnie kilka akcji ratunkowych w kilku rejonach Tatr - pioruny raziły turystów nie tylko na Giewoncie, ale też na Hali Kondratowej.

Jak informują służby - na razie trudno ocenić ilu jest rannych. Pierwszymi poszkodowanymi lekarze już zajmują się w szpitalu w Zakopanem. Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz dziennikarz, w tamtejszej placówce trwa reanimacja kilkunastu osób.

W akcji cztery śmigłowce LPR-u

Cztery śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego biorą udział w akcji ratunkowej w Tatrach, gdzie piorun śmiertelnie raził kilka osób, a kilkanaście zostało rannych. Pierwszy śmigłowiec z bazy LPR w Krakowie wylądował na Polanie Kondratowej położonej pod Giewontem - powiedziała PAP zastępca rzecznika prasowego LPR Kinga Czerwińska. To maszyny z baz w Krakowie, Gliwicach, Kielcach i Sanoku.

Z pomocą ruszyli także GOPR-owcy z grupy podhalańskiej - na miejscu jest 21 ratowników. Do akcji włączyli się także strażacy.

Z informacji, które podaje Portal Tatrzański, nieczynne jest schronisko na Kondratowej - są w nim opatrywani ranni. Potrzebujący pomocy zwożeni są również do Kuźnic.



W Zakopanem tworzą się ogromne korki, droga jest zablokowana.



Piorun raził turystów także na Słowacji



Jak podał słowacki portal nowiny.sk, pioruny uderzyła także w szczyt Banówki w słowackich Tatrach Zachodnich. Ucierpiały cztery osoby. Dwie z nich są w poważnym stanie. Ratownicy zmierzają na miejsce. Na razie nie wiadomo, jakiej są narodowości.



Powołano sztab kryzysowy

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik potwierdził nam, że na miejscu działają wszystkie służby. Najważniejsza jest teraz akcja ratunkowa i sprowadzanie tych wszystkich osób poszkodowanych na dół, tam dysponowane są już śmigłowce, które będą rozwozić poszkodowanych - tych lżej do szpitala w Zakopanem, natomiast tych bardziej poszkodowanych do Krakowa, ewentualnie do Nowego Targu - mówi Ćwik.

O godz. 16 powołany zostanie sztab kryzysowy - poinformował PAP Andrzej Łęcki, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Publicznego Starostwa Powiatowego w Zakopanem. Planowane jest też spotkanie sztabu z wojewodą małopolskim - Piotrem Ćwikiem.

Metalowy krzyż na szczycie Giewontu często przyciąga wyładowania atmosferyczne. Przebywanie na szczycie podczas burzy jest niebezpieczne, podobnie jak wędrowanie szlakami, które są uzbrojone w łańcuchy pomocnicze.