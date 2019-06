​Samolot wykonujący akrobacje nad Wisłą w Płocku wpadł do wody - informujecie nas na Gorącą Linię RMF FM. Udało się wyłowić część maszyny i pilota. Niestety, mężczyzna nie żyje.

Akcja ratunkowa w Płocku / Piotr Augustyniak / PAP

Do wypadku doszło podczas VII Płockiego Pikniku Lotniczego. Był to szósty pokaz tego dnia. Samolot Jak-52 podczas manewru "korkociąg" wpadł do Wisły.

Po prostu leciał, zrobił jakąś akrobację i wpadł do wody. Dokładniej nie mogę opisać, bo to tak szybko się działo, że to ciężko opisać - powiedział nam słuchacz Kamil, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM.



Film udostępnił portal PetroNews.pl:



Wideo youtube

Nurkom i strażakom bardzo szybko udało się zlokalizować samolot pod wodą. Znajdował się 3 metry pod powierzchnią. Nurkowie musieli obrócić maszynę, bo leżała na dnie kołami do góry.

Strażacy i służby ratunkowe wydobyły na brzeg większą część wraku rozbitego samolotu. Niestety, lekarze stwierdzili zgon pilota.

Pilot to 60-letni mężczyzna z Niemiec.

Miejsce wypadku / Piotr Augustyniak / PAP

Na miejsce wypadku przybyli także przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Pokazy na Pikniku Lotniczym zostały wstrzymane. Organizatorzy mają też podjąć decyzję o ewentualnym kontynuowaniu imprezy.

8 lat temu, niemal w tym samym miejscu, doszło do podobnej katastrofy. Podczas akrobacji zginął Marek Szufa.