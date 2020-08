"Myślę, że prezydent podczas zaprzysiężenia maseczki nie powinien mieć, dlatego że pewnie będzie przemawiał. Będzie musiał także złożyć przysięgę i raczej ta maseczka by w istotny sposób przeszkadzała" - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Podkreślił, że Andrzej Duda będzie mógł obyć się bez maski, bo będzie zachowywał "istotny dystans" od reszty. "Parlamentarzyści i zaproszeni goście tęż będą zachowywać dystans, nie tak duży jak pan prezydent, ale będą już mieli obowiązek założenia maseczek" - powiedział.

Jarosław Pinkas podkreślił także, że "wszyscy musimy nosić maseczki, chociaż ich naprawdę nie lubimy". Czy się lubi, czy nie, to nie ma znaczenia. W tej sytuacji epidemiologicznej jest to obowiązek społeczny, by się dystansować, nosić maseczkę, myć ręce i stosować się do wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego inspektoratu Sanitarnego - mówił.