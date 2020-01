Goście Popołudniowej rozmowy w RMF FM jest przedstawiciel Porozumienia Rezydentów OZZL, Łukasz Jankowski. Naszego gościa pytamy o przebieg dzisiejszych rozmów rezydentów z przedstawicielami ministerstwa zdrowia – na ile realizowane jest porozumienie, jakie młodzi lekarze zawarli z ministerstwem zdrowia w lutym 2018 roku? Dowiemy się też, czy lekarze rezydenci przedstawili resortowi zdrowia nowe oczekiwania i czy powinniśmy się spodziewać kolejnych protestów przedstawicieli ochrony zdrowia w Polsce?

Marcin Zaborski, RMF FM: Lekarz rezydent, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Łukasz Jankowski. Przyszliście dziś do ministra zdrowia, przyszliście tupnąć nogą?

Łukasz Jankowski: Bardziej przyszliśmy zapytać, dlaczego porozumienie z rezydentami z 2018 roku nie do końca zostało zrealizowane i jak ministerstwo wyobraża sobie realizację tego porozumienia w terminach przyszłych.

Czyli nie przyszliście powiedzieć: Strzelba jest odbezpieczona. W każdym momencie możemy wrócić do głodówki sprzed dwóch lat.

Ja bym nie szafował tutaj tym straszeniem, czy grożeniem jakimś protestem, grożeniem co będzie dalej. Chciałbym mieć poczucie, że Ministerstwo Zdrowia ma dzisiaj dobrą wolę do tego, żeby wprowadzić zmiany - bo chciałem zadeklarować, że my też taką dobrą wolę mamy - dlatego przyszliśmy po raz kolejny.

Pan by nie szafował, ale szef Porozumienia Rezydentów - waszej organizacji - Piotr Pisula w portalu prawo.pl mówił tak: Jeżeli nie dojdziemy do porozumienia, nie wykluczamy kolejnych akcji protestacyjnych.



