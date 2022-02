Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek wszystkie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 2,25 proc. do 2,75 proc. - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowano, RPP zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 50 pkt. bazowych. Decyzja wchodzi w życie od 9 lutego.

Zgodnie z wtorkową decyzją RPP, stopa referencyjna wzrosła do 2,75 proc., stopa lombardowa do 3,25 proc., stopa depozytowa do 2,25 proc., stopa redyskonta weksli do 2,80 proc., a stopa dyskontowa do 2,85 proc.

Kredyty coraz droższe

Wyższe stopy procentowe oznaczają mniejszą zdolność kredytową Polaków. Banki będą oferować coraz niższe kwoty kredytu.

Jeżeli ktoś we wrześniu mógł liczyć na 400 tysięcy złotych kredytu, to po tych wszystkich podwyżkach, które się dokonały już ok. 297 tysięcy złotych - zaznacza Jarosław Sadowski z Expandera. Jak wylicza ekspert, za takie pieniądze trudno będzie - zwłaszcza w dużym mieście - kupić rodzinne mieszkanie.

Z kolei Biuro Informacji Kredytowej podało, że w styczniu 2022 r. o ok. 25 proc. spadła liczba wniosków o kredyt hipoteczny w porównaniu do stycznia 2021 r. Natomiast w porównaniu z rekordowym marcem 2021 r. spadek wynosi ponad 50 proc. Spada też zdolność kredytowa.

"Od ostatnich czterech miesięcy zdolność kredytowa statystycznego Kowalskiego spadła o 30 proc., w najbliższym czasie ten spadek może się pogłębić nawet do poziomu - 45 proc. w stosunku do choćby sytuacji sprzed roku" - podało BIK.

Gdy wzrost dochodów netto gospodarstw domowych będzie niewielki lub w przypadku spadku dochodów netto, zdolność kredytowa Polaków może w najbliższym czasie być w trendzie spadkowym - powiedział cytowany w informacji prasowej główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski.

Nawet jeśli ktoś dostanie pożyczkę, to pojawia się kolejny problem - wyższe raty kredytów. Dotychczasowe podwyżki stóp procentowych podniosły ratę przeciętnego kredytu o 500 złotych. Dzisiejsza podwyższa to kolejne 100 złotych.