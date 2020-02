Sędzia Paweł Juszczyszyn, którego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła we wtorek w czynnościach, przyszedł dziś do olsztyńskiego sądu. Jak zapowiadał wcześniej na portalu społecznościowym, zamierza przystąpić do rozpoznania sprawy. Rzecznik olsztyńskiego Sądu Okręgowego poinformował jednak, że z powodu choroby innego sędziego zdjęto z wokandy 7 spraw, w tym tę, w której miał orzekać Juszczyszyn.

Sędzia Paweł Juszczyszyn przed siedzibą Sądu Okręgowego w Olsztynie / Tomasz Waszczuk / PAP

Juszczyszyn przed wejściem do Sądu Rejonowego w Olsztynie powiedział, że jest gotowy do orzekania, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem.

Przed sądem na Juszczyszyna czekała grupa olsztyńskich sędziów, którzy weszli za nim do budynku. Na zewnątrz było też kilka osób z transparentami, m.in. "Murem za sędzią Juszczyszynem", "Niezależne sądy prawem każdego człowieka", "Dziś sędziowie, jutro my!".





Nagła choroba jednego z sędziów

Jak poinformował rzecznik prasowy olsztyńskiego sądu okręgowego sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski,- poinformował sędzia Dąbrowski-Żegalski.

Otrzymaliśmy dziś rano odpis uchwały Izby Dyscyplinarnej SN o zawieszeniu w czynnościach sędziego Juszczyszyna i przyjęliśmy ją do wiadomości - poinformował ponadto rzecznik. Wskazał, że uchwałę wykonuje prezes olsztyńskiego sądu rejonowego, który jest pracodawcą sędziego Juszczyszyna.



Według informacji rzecznika prasowego SO sprawy sądu okręgowego z referatu sędziego Juszczyszyna "będą uporządkowane decyzją kolegium SO, które zbierze się prawdopodobnie 10 lutego".



We wtorek późnym popołudniem do SO wpłynęło pismo z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej - dodał także Dąbrowski-Żegalski. Jak przekazał w piśmie poproszono o informację "o okresie delegacji Juszczyszyna do SO, aktualnym statusie tego sędziego oraz o kopie dokumentów dotyczących podróży służbowej Juszczyszyna do Warszawy".

Izba Dyscyplinarna SN zawiesiła Juszczyszyna i obniżyła mu pensję o 40 proc.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, orzekając w drugiej instancji, zawiesiła wczoraj w czynnościach olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym oraz obniżyła o 40 proc. jego wynagrodzenie na czas tego zawieszenia.

Juszczyszyn wczoraj wieczorem zamieścił na swoim profilu na Facebooku wpis: "Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego (...)".

"Dlatego też, jutro - 5 lutego 2020 r. o godzinie 11.45 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu" - napisał.

Również obrońcy sędziego Juszczyszyna zapowiedzieli wczoraj, że będzie on nadal orzekał i w środę będzie w sądzie. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik skomentował, że wtedy sędzia "narazi się na kolejne zarzuty".

Pełnomocnik sędziego Juszczyszyna: Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, dzisiaj nie zapadło żadne orzeczenie TVN24/x-news

Nawacki: Do pokoju swojego może wejść

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki we wtorek - po otrzymaniu odpisu uchwały Izby Dyscyplinarnej SN - powiedział dziennikarzom, że wszystkie sprawy zostaną tym samym odebrane Juszczyszynowi i rozlosowane między pozostałych sędziów.

Jak mówił, z chwilą dostarczenia tego orzeczenia wejdzie w życie jego zarządzenie, które "ma charakter wyłącznie techniczny, a które porządkuje niejako sprawy związane z orzekaniem pana sędziego w sądzie". Zaznaczył, że druga czynność, która zostanie podjęta wobec sędziego Juszczyszyna, związana jest z kwestiami technicznymi, takimi jak dostęp do systemu informatycznego i do zastrzeżonych pomieszczeń sądu.

W tym momencie wszelki dostęp o charakterze elektronicznym zostaje też zawieszony, jak również dostęp do pomieszczeń. Oczywiście do pokoju swojego może wejść, korzystać z biblioteki, jak najbardziej swoimi rzeczami dysponować. Nie będzie tylko po prostu zwyczajnie sądził w sądzie - stwierdził prezes Nawacki.

Czego dotyczy sprawa sędziego Juszczyszyna?

Sędzia Juszczyszyn, rozpatrując w listopadzie ub.r. w Sądzie Okręgowym w Olsztynie apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia sędziów - kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Skutkowało to m.in. decyzją prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego - a także członka KRS - Macieja Nawackiego o odsunięciu Juszczyszyna od orzekania.

Juszczyszyn został odsunięty od orzekania na miesiąc, bo na taki okres może "zawiesić" sędziego prezes sądu. Teraz Izba Dyscyplinarna SN ponownie zawiesiła olsztyńskiego sędziego w orzekaniu.