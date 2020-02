Sędzia Paweł Juszczyszyn napisał na portalu społecznościowym, że w środę w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierza przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej. Jak poinformował w mediach społecznościowych zawieszony sędzia: "Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego". Juszczyszyn został dzisiaj zawieszony w czynnościach sędziego przez Izbę Dyscyplinarną SN w II instancji. Złożenie interpelacji w tej sprawie do Zbigniewa Ziobry zapowiedział poseł Andrzej Szejna.

Juszczyszyn: W środę zamierzam w sądzie przystąpić do rozpoznania sprawy / Tomasz Waszczuk / PAP





"Proszę Państwa,

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego. (wyrok SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18, por. uchwałę składu połączonych Izb SN: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23.01.2020 r.). Dlatego też, jutro - 5 lutego 2020 r. o godzinie 11.45 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zamierzam przystąpić do rozpoznania w składzie trzech sędziów sprawy odwoławczej przydzielonej do mojego referatu.

Życzę wszystkim, a zwłaszcza - w obecnej sytuacji - sędziom, odwagi i wytrwałości!

Trzymajcie się!"

Brzmi wpis sędziego Pawła Juszczyszyna na jego profilu w mediach społecznościowych. Jego słowa odnoszą się do decyzji Izby Dyscyplinarnej SN, która orzekając w II instancji zdecydowała o zawieszeniu w czynnościach olsztyńskiego sędziego.

Zawieszenie Pawła Juszczyszyna

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w II instancji rozpoznała odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów na decyzję podjętą w tej samej Izbie - w I instancji - w grudniu zeszłego roku uchylającą zarządzenie prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego o przerwie w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Juszczyszyna. Mocą tej samej decyzji wynagrodzenie Juszczyszyna na czas zawieszenia zostało zmniejszone o niemal 40 proc.

W uzasadnieniu decyzji Izby Dyscyplinarnej zaznaczono, że żaden sędzia nie może przekraczać granicy prawa: sędziowie nie mogą podważać prerogatyw i osobistych uprawnień prezydenta.

Sędzia Juszczyszyn, rozpatrując w listopadzie zeszłego roku apelację w sprawie cywilnej, uznał za konieczne rozstrzygnięcie, czy sędzia nominowany przez obecną KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. W wydanym postanowieniu nakazał Kancelarii Sejmu przedstawienie m.in. list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Skutkiem jego postanowienia była m.in. decyzja prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego - a także członka KRS - Macieja Nawackiego o odsunięciu Juszczyszyna od orzekania.

Wtedy Juszczyszyn został odsunięty na miesiąc, bo na taki okres może "zawiesić" sędziego prezes sądu. O ewentualnym przedłużeniu tego okresu decyduje już SN, który w I instancji na zawieszenie się nie zgodził.

Tu nie ma sądu. Sędzia nie zostanie zawieszony, bo zawiesić sędziego może tylko sąd, a tu nie mamy do czynienia z sądem - mówił dziennikarzom reprezentujący sędziego Juszczyszyna mec. Mikołaj Pietrzak.

Szejna zapowiada złożenie interpelacji do Ziobry