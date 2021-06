Jak zachować trwałą zdolność rozwoju współczesnego miasta, odwołując się do jego dziedzictwa i w oparciu o przemysł jako generator tego rozwoju? Co jest obciążeniem miasta przemysłowego odchodzącego od tradycyjnej wytwórczości do nowej wytwórczości? Co należy zmienić w systemie społecznym, gospodarczym a przede wszystkim przestrzennym? Syntezując te pytania i wyzwania możemy postawić najważniejsze przewodnie pytanie: Jak zachować trwałą zdolność do rozwoju miasta w oparciu o nowoczesną wytwórczość?

REKLAMA