Prokurator Generalny w reakcji na dokument "Tylko nie mów nikomu" powołał zespół prokuratorów, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie. W poniedziałek mówiliśmy także o tym, że nie będzie rekompensat dla samorządów za straty wynikające z obniżki PIT. Początek nowego tygodnia przyniósł również smutną informację zza Oceanu. W wieku 97 lat zmarła legendarna aktorka i piosenkarka Doris Day. Oto nasze podsumowanie dnia.

Ziobro powołał zespół, który przeanalizuje zdarzenia z filmu "Tylko nie mów nikomu"

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powołał zespół prokuratorów, którego zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu" - przekazała PAP rzeczniczka Prokuratury Krajowej prokurator Ewa Bialik.

Samorządy nie dostaną rekompensat za straty związane z "piątką Kaczyńskiego"

Nie będzie rekompensat dla samorządów za straty wynikające z obniżki PIT. Tak twierdzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i przekonuje, że przecież dzięki działalności rządu samorządy i tak mają więcej pieniędzy. Samorządowcy pokazują jednak konkretne wyliczenia, że zmiany będą zmuszały ich do cięć i rezygnacji z inwestycji.

Prezydenci największych miast szykują do premiera list, w którym proszą o rekompensaty strat związanych z wyborczymi obietnicami PiS. Chodzi przede wszystkim o pomysły likwidacji PIT-u dla młodych, obniżenia PIT-u pracowniczego i zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Lokalne władze czerpią z tych danin stałe wpływy. Jeśli więc te się zmniejszą, samorządom może brakować pieniędzy.



Śmierć 14-latka w Lubinie. Dwóch mężczyzn aresztowanych

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch z trzech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 14-letniego chłopca w Lubinie na Dolnym Śląsku. Jeden z mężczyzn ugodził nastolatka nożem w klatkę piersiową. Chłopiec zmarł.



Sąd uwzględnił dwa złożone przez prokuratora wnioski o areszt - dla mężczyzny, któremu postawiono zarzut zabójstwa oraz dla podejrzanego o nieudzielenie pomocy i niezawiadomienia o popełnionej zbrodni morderstwa. Sąd nie uwzględnił wniosku o areszt dla drugiego z podejrzanych o nieudzielenie pomocy i niezawiadomienia o popełnionej zbrodni morderstwa - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn. Dodała, że prokuratura złoży zażalenie na odrzucenie wniosku o areszt dla trzeciego z podejrzanych.





Ostatnie ciała górników, którzy zginęli w kopalni Stonawa wydobyto na powierzchnię

Czescy ratownicy wyciągnęli na powierzchnię ciała ostatnich czterech górników, którzy w grudniu zginęli w katastrofie w kopalni Stonawa. Znajdowały się w wyrobisku przy ścianie wydobywczej. W sumie w katastrofie zginęło 13 górników, w tym 12 Polaków.

Sporniak o filmie Sekielskich: Najbardziej mnie zszokowało zachowanie instytucji - kleru, biskupów

Jestem pesymistą, już niczego nie oczekuję od liderów Kościoła. Mogę się domagać jakiegoś poważnego traktowania i siebie, i nas - ludzi świeckich, i przede wszystkim ofiar - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Artur Sporniak pytany, czego, jakiej reakcji oczekiwałby od Kościoła po premierze filmu "Tylko nie mówcie nikomu" dotyczącego pedofilii w Kościele. Kierownik działu Wiara w "Tygodniku Powszechnym" dopytywany o to, jak miałoby wyglądać poważne traktowanie ludzi świeckich, odpowiedział: Poważne traktowanie prawa kanonicznego, taka przysięga (którą składa ofiara chcąca złożyć doniesienie i rozpocząć proces w Kościele związany z pedofilią - przyp. RMF FM) ma służyć do tego, żeby osoba powiedziała, że chce składać zeznania rzetelnie i potwierdzić to przysięgą, natomiast ta przysięga jest wykorzystywana do manipulowania ofiarą.

Doris Day nie żyje. Była gwiazdą kina i muzyki

Doris Day, legendarna amerykańska aktorka i piosenkarka, gwiazda Hollywood lat 50. i 60., zmarła w poniedziałek w swoim domu w Carmel Valley w Kalifornii - poinformowała jej fundacja. Miała 97 lat.









Matura 2019. Za nami egzamin z chemii na poziomie rozszerzonym

Maturzyści rozpoczęli w poniedziałek drugi tydzień sesji egzaminacyjnej 2019. O godz. 9:00 przystąpili do egzaminu dojrzałości z chemii na poziomie rozszerzonym. Na rozwiązanie zadań mieli trzy godziny. Poniżej znajdziecie arkusz CKE - chemia (poziom rozszerzony) wraz z rozwiązaniami zaproponowanymi przez eksperta portalu Interia.pl.