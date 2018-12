Premier Francji Eduard Philippe ogłosił ustępstwa rządu, by zakończyć trwającą już od ponad dwóch tygodni falę protestów. Zapowiedział zawieszenie na pół roku podwyżek akcyzy na paliwa. Zapewnił też, że w czasie zimy nie będzie wzrostu cen gazu ani energii elektrycznej.

Żaden podatek nie zasługuje na to, by ryzykować jedność narodu - powiedział premier w telewizyjnym przemówieniu, w którym przedstawił planowane kroki. Trzeba być głuchym, by nie usłyszeć gniewu Francuzów - dodał Philippe, odnosząc się do trwających od 17 listopada w całym kraju protestów ruchu "żółtych kamizelek".

Podczas sobotnich manifestacji w Paryżu rany odniosło ponad 100 osób.

