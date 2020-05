Od najbliższej soboty otwarte zostaną osiedlowe place zabaw. Taki zapis znajdzie się w szykowanym przez Ministerstwo Zdrowia rozporządzeniu – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Berenda.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, żeby wejść na plac zabaw, będziemy musieli się upewnić, że da się zapewnić 2 metry odstępu od innych dzieci. To oznacza, że powinniśmy unikać zatłoczonych placów zabaw.

Zgodnie z przygotowywanym rozporządzeniem, rodzic wchodzący na plac zabaw z dzieckiem ma mieć zasłonięte usta i nos - np. maseczką. Tego typu restrykcje nie dotyczą dzieci.

Według informacji RMF FM, kolejnym elementem dbania o bezpieczeństwo najmłodszych będzie zalecenie, by właściciel placu zabaw - np. spółdzielnia mieszkaniowa albo gmina - dbał o stałą dezynfekcję huśtawek, zjeżdżalni i innych sprzętów. Będzie to jednak trudno wyegzekwować w praktyce. Eksperci radzą, by w tej sytuacji nosić ze sobą płyn odkażający i samemu dezynfekować powierzchnie, z których ma korzystać bawiące się dziecko.

Sanepid konsultuje jeszcze ostateczny kształt zaleceń w tej sprawie.