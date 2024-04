Pierwszy zjazd w historii z trzeciego szczytu świata, Kanczendzongi (8586 m n.p.m.) będzie celem wiosennej wyprawy w Himalaje. W niedzielę 14 kwietnia do Nepalu wylecą Bartosz Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira. Dwuosobowy zespół ma dodatkowo w planie wejście na Makalu (8481m).

Kanczendzonga / Shutterstock

Wspinacze rozpoczną akcję górską od Kanczendzongi. Będą działać w zespole dwuosobowym, bez personalnego wsparcia Szerpów i nie będą wspomagać się dodatkowym tlenem z butli. Po zdobyciu szczytu Bartek Ziemski podejmie się próby zjazdu na nartach. Zadaniem Oswalda Rodrigo Pereiry będzie udokumentowanie tego wyczynu. Po zakończeniu akcji na Kanczendzondze Polacy przedostaną się do Bazy pod Makalu. Ekspedycja zaplanowana jest na blisko dwa miesiące, a jej operatorem na miejscu będzie agencja Seven Summit Treks.

Doświadczeni himalaiści

Ziemski i Rodrigo Pereira już rok temu sprawdzili się w zespole dwuosobowym w górach najwyższych. W kwietniu weszli na Annapurnę (8091m), a w maju na Dhaulagiri (8167m) jako pierwsi w sezonie. Bartek Ziemski zjechał z obu tych szczytów na nartach. W przypadku Annapurny był to pierwszy polski zjazd, z Dhaulagiri był to pierwszy zjazd w historii. Już po zakończeniu wyprawy wspinacze zostali zaangażowani do akcji ratunkowej i wrócili z Katmandu wesprzeć 84-letniego wspinacza z Hiszpanii, który złamał nogę podczas ataku szczytowego na Dhaulagiri.

Bartek Ziemski jest wspinaczem i narciarzem oraz członkiem Kadry Narodowej we Wspinaczce Wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu. Ma na swoim koncie już cztery zjazdy z ośmiotysięczników. W grudniu podczas Krakowskiego Festiwalu Górskiego otrzymał nagrodę za najlepszy wyczyn 2023 roku.

Oswald Rodrigo Pereira jest wspinającym się filmowcem, autorem filmów dokumentalnych i reportaży. Wszedł na trzy ośmiotysięczniki. Jego film dokumentalny "The Silent Escape" opowiadający o losach ostatniej wyprawy miał w październiku premierę w Korei Południowej, wziął też udział w tournée w ponad 20 państwach, a na Krakowskim Festiwalu Górskim wygrał nagrodę dla najlepszego filmu 2023 roku.

Kanczendzonga to trzeci co do wysokości szczyt ziemi. Jest też ostatnim ośmiotysięcznikiem, który nie ma udokumentowanego zjazdu narciarskiego. Makalu to piąty co do wysokości wierzchołek na świecie.

Wspinacze są członkami krakowskiego Klubu Wysokogórskiego "Sakwa".